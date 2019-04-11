Е-билет в Киеве: водители выключают валидаторы, а контролеры ездят без ридеров
Жалоб на работу системы автоматизированной оплаты проезда все больше
Единый билет охватывает все больше видов общественного транспорта Киева. Вслед за троллейбусами и метро он заработал в скоростном трамвае, фуникулере и городской электричке. "Сегодня" протестировали работу е-билета и узнали, чем недовольны его пользователи.
Прошло уже три месяца с внедрения новой системы автоматизированной оплаты проезда. Однако жалоб на ее работу от пассажиров поступает все больше. Например, в личном кабинете зарегистрированную карту выбивает из системы, и ее нужно заново регистрировать. В техподдержке нам пояснили, что эта проблема связана с постоянными усовершенствованиями и что пользователям придется терпеть "сюрпризы" до окончания тестового режима системы (31 октября).
МЕТРО. Использовать е-билет можно лишь на турникетах с пометкой Kyiv Smart Card, а таких только один-два на станцию. Автоматы для продажи е-билетов, которые устанавливали еще в прошлом году, до сих пор не работают.
Фото: А.Рудоманов
Но есть и улучшения. Раньше, прикладывая карточку к турникету, пассажир видел сообщение "Билет действительный". Теперь же ему показывает остаток поездок, что гораздо удобнее. Кстати, в метро можно воспользоваться е-билетом несколько раз подряд. В других видах транспорта валидировать можно лишь один раз.
Фото: В.Михальчук, "Сегодня"
СБОИ И ОТКЛЮЧЕНИЯ. Многие пассажиры недовольны постоянными сбоями системы, особенно на скоростном трамвае.
Фото: В.Михальчук, "Сегодня"
Например, при попытке оплатить проезд транспортной картой на станции "Гната Юры" к нам подошла дежурная и сказала, что турникет для оплаты проезда е-билетом не работает. На вопрос, как оплатить проезд, она ответила: "Проходите — потом купите талончик у контролера". Хотя покупать талоны у проверяющих запрещено. Кстати, ридеры для проверки оплаты проезда у контролеров так и не появились. В "Киевпастрансе" рассказали, что новые считывающие устройства закупили еще два месяца назад, но почему их нет у контролеров, пояснить нам не смогли.
А на днях в одном из троллейбусов водитель вовсе... отключил валидаторы.
"Водители выключают валидаторы, чтобы пассажиры покупали билеты, а не пользовались валидаторами и ездили дешевле со смарт-картой", — возмутился в одной из групп киевлянин Александр Рудоманов.
Фото: В.Михальчук, "Сегодня"
И добавил, что после обращения к водителю тот все же запустил валидаторы.
"Водитель запускает систему и затем отключает ее только по окончании смены. При сбоях системы он обязан сообщить диспетчеру, тот отправит данные об ошибке в КП "ГИВЦ". Если водитель по своему усмотрению самостоятельно включает-выключает систему, то этим он нарушает свои должностные инструкции", — рассказали нам в КП "Киевпастранс".
Пополнить е-билет можно с помощью личного кабинета, ботов в соцсетях, а также в платежных терминалах. Мы попытались оплатить проезд с помощью чат-бота в Facebook, однако купить поездки не удалось, так как бот после выбора суммы к оплате прекратил работу. В личном кабинете на странице Kyiv Smart City при попытке купить поездки через компьютер также выдало системную ошибку. А вот на смартфоне система работает — достаточно ввести номер карты и защитный код и после этого получить QR-код на поездку.
Напомним, с 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в декабре 2021 года откроют метро на Виноградарь.
Также сообщалось, что на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен.
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