Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Е-билет в Киеве: водители выключают валидаторы, а контролеры ездят без ридеров

Сегодня, 09:22

Жалоб на работу системы автоматизированной оплаты проезда все больше

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня
Е-билет в Киеве: водители выключают валидаторы, а контролеры ездят без ридеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/edb/2e1/5caedb2e18348.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/edb/2e1/5caedb2e18348.jpg Транспорт Жалоб на работу системы автоматизированной оплаты проезда все больше

Единый билет охватывает все больше видов общественного транспорта Киева. Вслед за троллейбусами и метро он заработал в скоростном трамвае, фуникулере и городской электричке. "Сегодня" протестировали работу е-билета и узнали, чем недовольны его пользователи.

Прошло уже три месяца с внедрения новой системы автоматизированной оплаты проезда. Однако жалоб на ее работу от пассажиров поступает все больше. Например, в личном кабинете зарегистрированную карту выбивает из системы, и ее нужно заново регистрировать. В техподдержке нам пояснили, что эта проблема связана с постоянными усовершенствованиями и что пользователям придется терпеть "сюрпризы" до окончания тестового режима системы (31 октября).

МЕТРО. Использовать е-билет можно лишь на турникетах с пометкой Kyiv Smart Card, а таких только один-два на станцию. Автоматы для продажи е-билетов, которые устанавливали еще в прошлом году, до сих пор не работают.

Фото: А.Рудоманов

Но есть и улучшения. Раньше, прикладывая карточку к турникету, пассажир видел сообщение "Билет действительный". Теперь же ему показывает остаток поездок, что гораздо удобнее. Кстати, в метро можно воспользоваться е-билетом несколько раз подряд. В других видах транспорта валидировать можно лишь один раз.

Фото: В.Михальчук, "Сегодня"

СБОИ И ОТКЛЮЧЕНИЯ. Многие пассажиры недовольны постоянными сбоями системы, особенно на скоростном трамвае.

Фото: В.Михальчук, "Сегодня"

Например, при попытке оплатить проезд транспортной картой на станции "Гната Юры" к нам подошла дежурная и сказала, что турникет для оплаты проезда е-билетом не работает. На вопрос, как оплатить проезд, она ответила: "Проходите — потом купите талончик у контролера". Хотя покупать талоны у проверяющих запрещено. Кстати, ридеры для проверки оплаты проезда у контролеров так и не появились. В "Киевпастрансе" рассказали, что новые считывающие устройства закупили еще два месяца назад, но почему их нет у контролеров, пояснить нам не смогли. 

А на днях в одном из троллейбусов водитель вовсе... отключил валидаторы.

"Водители выключают валидаторы, чтобы пассажиры покупали билеты, а не пользовались валидаторами и ездили дешевле со смарт-картой", — возмутился в одной из групп киевлянин Александр Рудоманов.

Фото: В.Михальчук, "Сегодня"

И добавил, что после обращения к водителю тот все же запустил валидаторы.

"Водитель запускает систему и затем отключает ее только по окончании смены. При сбоях системы он обязан сообщить диспетчеру, тот отправит данные об ошибке в КП "ГИВЦ". Если водитель по своему усмотрению самостоятельно включает-выключает систему, то этим он нарушает свои должностные инструкции", — рассказали нам в КП "Киевпастранс".

Пополнить е-билет можно с помощью личного кабинета, ботов в соцсетях, а также в платежных терминалах. Мы попытались оплатить проезд с помощью чат-бота в Facebook, однако купить поездки не удалось, так как бот после выбора суммы к оплате прекратил работу. В личном кабинете на странице Kyiv Smart City при попытке купить поездки через компьютер также выдало системную ошибку. А вот на смартфоне система работает — достаточно ввести номер карты и защитный код и после этого получить QR-код на поездку.

Напомним, с 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в декабре 2021 года откроют метро на Виноградарь.

Также сообщалось, что на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег транспорт, Киев, е-билет

Вы сейчас просматриваете новость " Е-билет в Киеве: водители выключают валидаторы, а контролеры ездят без ридеров". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве е-билет начал работать в городской электричке

28 марта, 11:04

Е-билет внедрят и на фуникулере, где пока пассажиры покупают жетоны

В Винницу завезли первую партию оборудования для Е-билета

22 февраля, 13:19

Первая партия составляет только треть планируемой техники

В транспорте Киева начали работать валидаторы: уже ведут подсчет льготников

18 января, 09:33

Льготников просят "пикнуть" каждую поездку, чтобы учесть их реальное количество

Киевлян готовят к запуску электронных билетов в автобусах и троллейбусах

8 января, 12:23

Объявления о внедрении новой системы развесили в общественном транспорте

Почему не нужно заправлять постель по утрам

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

Предупредить вмешательство РФ: причина отставки Назарбаева

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

"НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии"

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

У Путина объяснили прекращение отправок "гумконвоев"

С улыбкой и 4-мя охранниками: как Зеленский ходил сдавать анализы
Загрузка...

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Сегодня, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

10 российских сериалов, за которые не стыдно

6 привычек, которые программируют на бедность

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?