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В Киеве объявили войну "героям парковок"

12 июля, 21:35

За неправильную парковку машины отправляют на штрафплощадку


В Киеве начали бороться с неправильной парковкой машин – за нарушение правил автомобили будут забирать на штрафплощадку.

Владельца неправильно припаркованной машины инспекторы ждут 10 минут и, если он не появляется, вызывают спецтранспорт. При этом нарушителей в центре Киева – хоть пруд пруди.

"Приблизительная стоимость эвакуации – 1700 гривен, и еще 300 гривен стоят каждые сутки пребывания автомобиля на штрафплощадке", – отметил Сергей Крицкий, главный инспектор по киевским парковкам.

В целом же, за парковку вблизи пешеходных переходов, на полосах движения общественного транспорта, газонах и тротуарах, и плюс оплата услуг эвакуатора – нарушителям придется заплатить 2500 гривен.

"То, как припаркованы автомобили, мы фиксируем на наши сертифицированные устройства. Также у нас есть видеорегистратор", – заверил Крицкий.

Ожидается, что до конца года в Киеве заработает система, где будут фиксироваться все нарушения на парковках столицы.

"Это будет доступ к единой базе административных правонарушений. Он уже работает в тестовом режиме, но пока не позволяет использовать его официально", – сообщил Дмитрий Рахматуллин, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Предполагается, что инспекторы смогут изымать транспорт без участия полицейских.

Между тем, водители эмоций не сдерживают. Некоторые возмущаются, что мест для парковки нет. А ехать на платные стоянки не хотят.

"А сколько стоит платная стоянка? – спрашивает сидящая за рулем девушка, к которой подошел инспектор. – 60 гривен за час. – А у меня нет 60 гривен. – А на машину есть деньги кататься? – Извините", – отвечает девушка, и уезжает.

По словам водителей, легальных бесплатных парковочных мест в Киеве не хватает, а увеличить их количество и обустроить должна местная власть, считают юристы.

"Чтобы обеспечить места для парковки, нужно пересмотреть установку дорожных знаков на предмет необходимости их в этом месте", – говорит адвокат Виталий Жадобин.

Инспекторы за час работы на одной из центральных улиц столицы эвакуировали пять автомобилей, выписали более 10 штрафов и полностью освободили полосу для движения общественного транспорта.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


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Тег штрафы, нарушения, парковка, парковки, инспекторы, парковка в Киеве

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Сегодня

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