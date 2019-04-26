В Киеве ограничат движение на двух мостах через Днепр

На Северном мосту ограничат движение с вечера 26 апреля до утра 2 мая, а на мосту Патона – с утра 28 апреля до утра 2 мая

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту и мосту Патона. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 21:00 26 апреля по 6:00 2 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через р. Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина", – говорится в сообщении.

Также с 8:00 28 апреля по 6:00 2 мая в связи с выполнением работ по ремонту плиты проезжей части на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении б-ра Дружбы Народов.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, что во время празднования Пасхи в Киеве изменит работу общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и маршрутки, которые проходят возле станций метрополитена 27 апреля будет продлена на один час, а 28 апреля транспорт начнет курсировать на час раньше.

Отметим, что в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ограничат движение на двух мостах через Днепр". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"