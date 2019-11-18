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В Киеве ограничили движение на Северном мосту

18 ноября, 08:51

Чтобы меньше влиять на трафик, основные ремонтные работы на мосту планируется сделать до вечерних часов пик

Фото: КГГА

Фото: КГГА

В Киеве с 8:00 в понедельник, 18 ноября, на Северном мосту ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Работать будут в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", – говорится в сообщении.

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Ограничения планируются до 17:00.

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Напомним, корреспонденты новостей "Сегодня" прогулялись по городу с новым советником мэра Киева Михаилом Бахматовым – поговорили о платном проезде в центре города, велосипедистах, борьбе с пробками и многом другом. Читайте интервью с советником Кличко Максимом Бахматовым: Киевляне очень хотят выполнять ПДД, но им нужно чуточку помочь.

А тем временем первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказывал на днях, что работы по строительству Шулявского моста продолжаются в штатном режиме– осуществляют пневматическое испытание нового газопровода.

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Киев трафик Северный мост

Источник: Сегодня

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