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Работы по строительству Шулявского моста продолжаются в штатном режиме: в КГГА сделали заявление

9 ноября, 21:19

Взрыв на стройплощадке был вызван пневматическими испытаниями нового газопровода

Фото: kyivcity.gov.ua/

Фото: kyivcity.gov.ua/

На Шулявском путепроводе осуществляют пневматическое испытание нового газопровода перед его врезкой в ​​действующий.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Громкий звук, который прозвучал со строительной площадки Шулявского путепровода, был вызван пневматическими испытаниями нового газопровода перед его врезкой в ​​действующий газопровод", – заявил он.

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"Жители прилегающих территорий услышали громкий звук, но беспокоиться не о чем. В рамках реконструкции Шулявского путепровода осуществляется перекладка газового трубопровода. Сейчас проводят пневматические испытания перед врезкой. Ничего серьезного не произошло, пострадавших на площадке нет", – пояснил Николай Поворозник.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Сейчас работы по строительству Шулявского путепровода продолжаются в штатном режиме.

Напомним, что накануне в районе строительства путепровода было обнаружено более сотни артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, в том числе калибра 152 мм, а также пехотные мины и ручную гранату. На место происшествия прибыли саперы столичного управления ГСЧС, которые изъяли опасные находки, вывезли их на полигон и уничтожили.

Также стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

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Источник: Сегодня

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