В Киеве ограничили въезд фур: названа причина

В Киеве в четверг, 6 августа, ограничили движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой.
Об этом сообщает патрульная полиция столицы.
"С 10 до 22 часов ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 °С", – говорится в сообщении.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.
Согласно данным Укргидрометцентра, 6 августа в столице дневная температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов. В Киевской области местами будет до +33 градусов.
Напомним, что с 22:00 7 августа на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение до 28 сентября. Там будут обновлять опоры и выполнять текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе. Во время работ движение будет частично ограничено по крайней правой полосе.
Ранее мы писали, что в Киеве завершают капитальный ремонт дороги на проспекте Любомира Гузара. Также на Шулявском путепроводе не так давно начали асфальтировать съезды, однако не все водители соблюдали ограничения движения и проехались по свежему асфальту.
Смотрите в сюжете, как открывали проезд на путепроводе:
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