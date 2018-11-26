В Киеве ограничили въезд грузовиков

В Киеве ограничили въезд крупногабаритному транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

Отмечается, что ограничение введено из-за ухудшения погодных условий. Теперь полиция пропускает в столицу по 5 фур с интервалами в 5-10 минут.

Также в компании добавили, что полиция начала ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Киевской области.

Напомним, из-за утреннего снегопада Киев замер в пробках. Было осложнено движение транспорта на Южном мосту, на Русановской Набережной, на проспекте Соборности, на Харьковском шоссе и на Броварском проспекте. Пробки также были на Оболонской набережной, на улице Скляренко, на Чоколовском бульваре и на улице Телиги. Кроме того, заторы наблюдались на Голосеевском проспекте.

Как сообщили в "Киевавтодоре", дороги Киева расчищали 352 единиц спецтехники. Техника корпорации вышла на улицы в 6:15. Как только пошел снег, оперативно начались работы по его уборке. Они продолжаются до сих пор. В частности, проводится обработка дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановок противогололедными средствами.