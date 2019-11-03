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В Киеве открыли движение по Южному мосту

3 ноября, 20:44

в Киевавтодоре предупредили, что хоть ремонт и закончился, на мосту возможны заторы

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Движение по Южному мостовому переходу полностью открыто после завершения ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Движение по Южному мостовому переходу полностью открыто. Работы по замене 27-го деформационного шва закончились", – говорится в сообщении.

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По данным коммунальной корпорации "Киевавтодор", ранее капремонт деформационных швов почти не проводили, поэтому пришлось выполнять массовую замену в такой короткий срок. В частности, 27 швов заменили в течение последних 5 лет. Всего же на эстакадной части 46 швов. Эти металлические конструкции спасают сооружение от температурных расширений.

В то же время в Киевавтодоре отметили, что работы по замене деформационных швов могли бы проводить быстрее, если бы на время ремонта движение полностью перекрывали. Но из-за отсутствия других мостов в южном направлении такие ограничения невозможны, добавили в компании.

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Также в Киевавтодоре предупредили, что хоть ремонт и закончился, на мосту возможны заторы, поскольку сооружение выдерживает нагрузку у почти 6 раз больше, чем проектные – в настоящее время 110 тыс. авто в сутки, а запроектован для 18-20 тыс. авто в сутки.

"Поэтому улучшить транспортную ситуацию на Южном мостовом переходе может строительство нового здания южнее Киева", – подчеркнули в компании.

Как сообщалось, Южный мост 8 октября частично перекрыли в связи с заменой деформационного шва.

Кроме того, стало известно, что в Киеве 2 и 3 ноября будет приостановлено движение нескольких маршрутов трамваев.

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Источник: Сегодня

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