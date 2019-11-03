В Киеве открыли движение по Южному мосту

Движение по Южному мостовому переходу полностью открыто после завершения ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"Движение по Южному мостовому переходу полностью открыто. Работы по замене 27-го деформационного шва закончились", – говорится в сообщении.
По данным коммунальной корпорации "Киевавтодор", ранее капремонт деформационных швов почти не проводили, поэтому пришлось выполнять массовую замену в такой короткий срок. В частности, 27 швов заменили в течение последних 5 лет. Всего же на эстакадной части 46 швов. Эти металлические конструкции спасают сооружение от температурных расширений.
В то же время в Киевавтодоре отметили, что работы по замене деформационных швов могли бы проводить быстрее, если бы на время ремонта движение полностью перекрывали. Но из-за отсутствия других мостов в южном направлении такие ограничения невозможны, добавили в компании.
Также в Киевавтодоре предупредили, что хоть ремонт и закончился, на мосту возможны заторы, поскольку сооружение выдерживает нагрузку у почти 6 раз больше, чем проектные – в настоящее время 110 тыс. авто в сутки, а запроектован для 18-20 тыс. авто в сутки.
Как сообщалось, Южный мост 8 октября частично перекрыли в связи с заменой деформационного шва.
Кроме того, стало известно, что в Киеве 2 и 3 ноября будет приостановлено движение нескольких маршрутов трамваев.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк