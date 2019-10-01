В Киеве перекрыли движение на Сечевых Стрельцов

Причины перекрытия улицы пока что не сообщаются, однако патрульная полиция не анонсировала ограничений движения

В Киеве днем во вторник, 1 октября, перекрыто движение на улице Большой Житомирской и Сечевых Стрельцов полностью из центра почти до кинотеатра "Киевская Русь". Это следует из данных сервиса Google Maps.

Скриншот

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На данный момент о причинах перекрытия движения не сообщается. При этом патрульная полиция не анонсировала ограничения.

Напомним, ранее киевлян возмутило перекрытие проспекта Григоренко на Позняках для проезда кортежа премьер-министра Молдовы Майи Санду.

Ранее сообщалось, что в Киев приехал голливудский актер и режиссер Том Круз, который проехался в столичном метро и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После беседы глава государства сообщил, что в Украине легенда американского кино найдет много интересных локаций для сьемок. Президент выразил надежду, что принятый недавно закон о поддержке иностранного кино в Украине, действительно двери в нашу страну для мирового кинематографа.

Также и ранее Зеленский уже встречался с голливудскими звездами. Он побеседовал с актрисами Робин Райт и Милой Кунис (уроженкой Украины), актером и продюсером Эштоном Катчером, с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином. Президент поднимал тему украинского кинематографа.

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