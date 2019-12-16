В Киеве планируют построить две новые ветки метро и три моста

Также в перспективе предусмотрено строительство еще одного аэропорта

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Проект нового генплана Киева, который был представлен 16 декабря, предусматривает строительство двух новых веток метрополитена.

Так, в обнародованном документе основными направлениями развития транспорта названы:

развитие скоростных внеуличных видов рельсового транспорта;

продолжение существующих линий метрополитена;

строительство новых линий метрополитена – четвертой Подольско-Выгуровской линии и перспективной пятой линии;

увеличение общей протяженности линий метрополитена в 1,5 раза.

Также намечено включение железной дороги в единую систему с метрополитеном и скоростным трамваем с созданием пересадочных узлов.

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Фото: генплан Киева

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Также в проекте запланировано строительство трех новых транспортных переходов через Днепр, строительство Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева, развитие аэропорта "Борисполь" и резервирование территории для строительства перспективного аэропорта.

Напомним, сейчас в столице продолжается строительство подземки на Виноградарь, общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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