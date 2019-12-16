Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

В Киеве планируют построить две новые ветки метро и три моста

16 декабря, 14:53

Также в перспективе предусмотрено строительство еще одного аэропорта

/ Фото: Сегодня

Проект нового генплана Киева, который был представлен 16 декабря, предусматривает строительство двух новых веток метрополитена.

Так, в обнародованном документе основными направлениями развития транспорта названы:

  • развитие скоростных внеуличных видов рельсового транспорта;
  • продолжение существующих линий метрополитена;
  • строительство новых линий метрополитена – четвертой Подольско-Выгуровской линии и перспективной пятой линии;
  • увеличение общей протяженности линий метрополитена в 1,5 раза.

Также намечено включение железной дороги в единую систему с метрополитеном и скоростным трамваем с созданием пересадочных узлов.

Реклама

Фото: генплан Киева

Фото: генплан Киева

В тренде
В Украине начался второй этап пробной переписи населения

Также в проекте запланировано строительство трех новых транспортных переходов через Днепр, строительство Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева, развитие аэропорта "Борисполь" и резервирование территории для строительства перспективного аэропорта.

Напомним, сейчас в столице продолжается строительство подземки на Виноградарь, общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

транспорт Киев генплан

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В
В "Борисполе" произошло ЧП с самолетом: изменено расписание полетовТранспорт
В Киеве загорелся троллейбус
В Киеве загорелся троллейбусПроисшествия
Станция не резиновая: в чем причина давок на метро
Станция не резиновая: в чем причина давок на метро "Печерская" (видео)Транспорт
В центре Киева полиция переходит на усиленный режим, а метро может изменить работу
В центре Киева полиция переходит на усиленный режим, а метро может изменить работуДругие новости
В Киеве фура врезалась в маршрутку: видео с места ДТП
В Киеве фура врезалась в маршрутку: видео с места ДТППроисшествия
В Киеве со станции метро эвакуировали более 600 пассажиров: названа причина
В Киеве со станции метро эвакуировали более 600 пассажиров: названа причинаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...