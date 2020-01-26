В Киеве поднимут штрафы за неправильную парковку: что ждет водителей

В столице с водителями-нарушителями больше не церемонятся. Неправильно припарковался – уплатить штраф, а машину ищи на штрафплощадке. За пол года инспекторы оштрафовали нарушителей на три с четвертью миллиона гривень. И эта сумма в ближайшее время может значительно возрасти.

Вот уже три месяца, как столичная инспекция по парковке самостоятельно разбирается с неправильно припаркованными авто. За это время количество эвакуированных автомобилей выросла с десятков до более сотни в день.

"Есть, конечно, люди, которые понимают, что они нарушили. А есть такие, что могут даже залезть на эвакуатор, а потом их полиция снимает оттуда", – рассказывает Александр Павлов, главный инспектор по парковке.

Сегодня эвакуаторы работают, как в центре, так и в спальных районах столицы. Работы – много. Ведь дело не только в нежелании водителей соблюдать правила. Но и в недостатке мест для парковки.

Припарковаться в Киеве, и при этом не нарушить правила парковки – очень трудно. Особенно в центре города. Даже у столичного управления полиции, многие из водителей паркуется прямо под знаком.

Большинство водителей-нарушителей – киевляне, на втором месте – автовладельцы с пропиской в ​​Киевской области, на третьем – с донецкими номерами. Такую статистику привел Юрий Хорунжий, проанализировав информацию о нарушителях правил парковки в столице. Что касается марок, то чаще всего эвакуируют Тойоты, Фольксвагены и Хюндаи. Хотя случались Теслы и даже Бентли. Но самое удивительное – семнадцать авто эвакуировали дважды за полтора месяца. Видимо, их владельцы не считают деньги, ведь возвращение автомобиля стоит около двух тысяч гривен.

Дарье сегодня тоже придется потратиться – хотя она считала, что оставила свое авто в разрешенном месте, не обратив внимание на знаки.

На эвакуацию своего авто реагирует на удивление спокойно. Уверена – скоро снова сядет за руль.

"Теперь я поеду на штрафплощадку, уплачу все штрафы, заплачу за эвакуатор и заберу машину. Мне полностью все обьяснили, подсказали, и даже сказали приблизительную стоимость" – делится она.

Впрочем, процедура возврата может быть не такой и простой, уверяет Виктор Кондратюк. Он два дня простоял в длинных очередях в управлении полиции. И все это – только для того, чтобы получить квитанцию ​​на оплату штрафа.

"Обслуживают два человека, две девушки, в одном кабинете. Все ссорятся внутри, никакой очереди не соблюдается. Они выписывают бумажку на реквизиты – вот реквизиты, иди, оплати, вернись и подтверди. Девятнадцатый век. Я не хочу такой ситуации, когда появляются "решалы", ходоки, которые вопреки очереди будут проносит твои документы. А такие появятся, если уже не появились", – делится Виктор Кондратюк, владелец эвакуированного авто.

Деньги, уплаченные водителем за возвращение машины, поступают в городской бюджет. И количество вывезенных машин будет только расти. Ведь вскоре инспекторов и эвакуаторов на улицах столицы станет еще больше.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше чем за минуту.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что стоимость парковки в центре Киева хотят повысить в 10 раз, а эвакуаторов станет больше. Власти планируют создать целую армию из сотни эвакуаторов и инспекторов по паркованию.

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