В Киеве подорожало такси: сколько стоит проезд по городу

В связи с неблагоприятными погодными условиями и пробками в Киеве значительно подорожали услуги такси. Сайт "Сегодня" решил узнать, во сколько обойдется проезд киевлянину со правого берега на левый и из спального района в центр.

Так, обзвонив разные службы, мы выяснили, что проезд с улицы Борщаговской (район Индустриального моста) к станции метро "Позняки" обойдется от 151 до 320 гривен, хотя традиционная стоимость этот маршрута колеблется в районе 150 гривен. В одной из служб нам назвали стоимость 185 гривен, а в другой – 226 гривен. При этом подорожание операторы связывают с погодными условиями.

"А что вы хотели? Погода, видели, какая?", – объяснила "Сегодня" девушка-оператор.

Дороже обойдется проезд и из спального района в центр. Так, проезд с улицы Якуба Коласа (Никольская Борщаговка) на площадь Льва Толстого будет стоить от 98 до 250 гривен. Операторы называли стоимость 105, 119 и 123 гривны, хотя в обычный день стоимость проезда по этому маршруту обходится примерно в 90 гривен.

"Пробки, поэтому и дороже", – комментируют операторы.

Обзвонив около 10 служб, мы выяснили, что только две из них оставили обычные цены, большинство же – решили подзаработать на непогоде и пробках.

Любопытно, что даже повышенные тарифы не вам гарантируют прибытие такси, поэтому вам на телефон может прийти банальная СМС-отговорка: "Машины в вашем районе не обнаружены. Предлагаем заказать такси по "тарифу "Плюс".

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. Непогода спровоцировала пробки по всему городу и ДТП.

К середине дня в столице было зафиксировано почти 300 ДТП, повреждения в авариях из-за снегопада получили более 150 автомобилей, кроме того, пострадали люди.

Тем временем в пресс-службе "Киевавтодора" сообщили, что на улицы Киева вышли 287 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада ручной уборки снега. Работы по уборке начались еще в 9 утра во всех районах столицы.