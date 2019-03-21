В Киеве подсветят мост через Днепр
Парковый мост засияет фиолетовым цветом 26 марта
На следующей неделе столичный Парковый (Пешеходный) мост засияет фиолетовым цветом. Как сообщают в КП "Киевгорсвет", 26 марта они присоединятся к Международному дню эпилепсии или, как его называют, Фиолетовому дню.
"Фиолетовым цветом Пешеходный мост засветится с 17:00 до 22:00. Для этого в ручном режиме будет перестроена компьютерная программа. Забегая наперед, можем сказать, что подсветка будет очень красивой", — сообщили "Сегодня" в КП "Киевгорсвет".
Это ежегодная акция, цель которой помочь людям, которые живут с таким диагнозом. Киевляне, которые хотят поддержать больных эпилепсией, смогут надеть 26 марта фиолетовую одежду или приколоть на груди ленточку фиолетового цвета.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате небрежности водителя грузовика 19 марта была повреждена балка путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей.
Также мы писали о масштабных работах по демонтажу конструкций Шулявского моста, который был закрыт на минувших выходных.
При этом "уставший" путепровод продолжает быть в центре внимания киевлян и даже активничает в соцсетях.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве подсветят мост через Днепр". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шулявский мост обзавелся страницами в соцсетях и пишет об "уставших коллегах"
"Сегодня" насчитали три страницы путепровода в Facebook и столько же в Instagram
В Киеве в многоэтажке нашли тело мужчины
Труп лежал в лестничном пролете между четвертым и пятым этажами дома