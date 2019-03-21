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В Киеве подсветят мост через Днепр

Сегодня, 09:05

Парковый мост засияет фиолетовым цветом 26 марта

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
В Киеве подсветят мост через Днепр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/337/1ea/5c93371ead278.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/337/1ea/5c93371ead278.jpg Транспорт Парковый мост засияет фиолетовым цветом 26 марта

На следующей неделе столичный Парковый (Пешеходный) мост засияет фиолетовым цветом. Как сообщают в КП "Киевгорсвет", 26 марта они присоединятся к Международному дню эпилепсии или, как его называют, Фиолетовому дню.

"Фиолетовым цветом Пешеходный мост засветится с 17:00 до 22:00. Для этого в ручном режиме будет перестроена компьютерная программа. Забегая наперед, можем сказать, что подсветка будет очень красивой", — сообщили "Сегодня" в КП "Киевгорсвет".

Это ежегодная акция, цель которой помочь людям, которые живут с таким диагнозом. Киевляне, которые хотят поддержать больных эпилепсией, смогут надеть 26 марта фиолетовую одежду или приколоть на груди ленточку фиолетового цвета.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате небрежности водителя грузовика 19 марта была повреждена балка путепровода на пересечении Броварского проспекта и ул. Строителей.

Также мы писали о масштабных работах по демонтажу конструкций Шулявского моста, который был закрыт на минувших выходных.

При этом "уставший" путепровод продолжает быть в центре внимания киевлян и даже активничает в соцсетях.

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Тег Киев, Днепр, мост

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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