В Киеве появятся новые штрафплощадки для эвакуированных авто

Фото: КГГА

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В Киеве пытаются решить проблему с местом под штрафплощадки, куда увозят эвакуированные с улиц города автомобили нарушителей. Площадок критически не хватает для эффективной работы по эвакуации авто.

Имеющиеся в городе две штрафплощадки находятся в подчинении Главного управления Национальной полиции в Киеве. Правоохранители охраняют и обслуживают эти площадки, на правом берегу – на улице Туполева, и на левом берегу – на улице Гната Хоткевича. Обе равно удалены от центра города. Эвакуатору из городского центра, учитывая существующий жесткий трафик и пробки, нужно потратить не меньше полутора часов, чтобы отвезти туда автомобиль. При этом тратится большое количество топлива.

Как рассказали сайту "Сегодня" в инспекции по паркованию, площадка на улице Туполева постоянно загружена, особенно в выходные и праздничные дни. Иногда эвакуированные автомобили просто некуда ставить.

Например, в понедельник, 13 января, из 150 мест на этой площадке, было свободно около 20 мест. На Хоткевича штрафплощадка очень большая по территории, и, как отмечают в инспекции, еще не было случая, чтобы она была полностью заполнена автомобилями. Но, увы, туда очень долго ехать, особенно с правого берега столицы.

"В центральной части города достаточно много мест, чтобы открыть новые удобные штрафплощадки для хранения эвакуированных авто. Но это решение должны принять в ГУ НП Киева. Мы с ними ведем переговоры уже пять месяцев. Предлагаем разные варианты. Одну площадку можно открыть в районе Киевского речного порта, где когда-то уже действовала штрафплощадка на Подоле. Вторую вполне реально открыть на улице Саперно-Слободской. Они расположены в центре города, и туда можно быстрее отвозить эвакуированные автомобили, тем самым повысив эффективность работы инспекции по паркованию. Как только будет позитивное решение от полиции – новые штрафплощадки заработают", – рассказывает сайту "Сегодня" Дмитрий Рахматуллин, начальник инспекции по паркованию и заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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