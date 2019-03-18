В Киеве ряд трамваев изменят режим работы

Изменения в работе нескольких столичных трамваев временные

Фото: Сергей Ревера

В Киеве ряд трамваев изменят режим работы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31e/b3d/5c531eb3d295f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31e/b3d/5c531eb3d295f.jpg 2019-03-18T10:51:00+02:00 Транспорт Изменения в работе нескольких столичных трамваев временные

В Киеве 19, 20, 21 и 22 марта с 00:30 до 5:00 в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей по ул. Кольцова движение трамваев маршрута №1 будет закрыто, сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".

Последние отправления будут по маршруту:

с Михайловской Борщаговки в направлении ст. Старовокзальная – 23:30;

ст. Старовокзальная в направлении Михайловской Борщаговки – 0:10.

Также в связи с ремонтом трамвайных путей по ул. Курнатовского с 00:00 до 5:00 вносятся изменения в трассу движения трамвайных маршрутов №№ 28, 33.

На указанный период движение трамваев будет организовано по трассе:

Маршрут № 28 "Станция метро "Лесная" – бульвар Перова".

Маршрут № 33: "ДВРЗ – бульвар Перова".

Последние отправления:

28 трамвай: со ст. Лесная в направлении ул. Милославская – 23:30; с ул. Милославская – 0:20.

33 трамвай с ДВРЗ в направлении ул. Сабурова – 23:20; с ул. Сабурова в направлении ДВРЗ – 0:15.

Напомним, в Киеве началась масштабная реконструкция транспортной развязки и Шулявского моста – движение по нему было полностью перекрыто, а рабочие начали демонтаж конструкций. Журналисты "Сегодня" побывали на месте проведения работ.

Также сообщалось, что поздним вечером 5 марта в скоростном трамвае произошел неприятный инцидент. Вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии. На место совершения преступления сразу вызвали полицию и составили акт повреждения коммунального имущества.

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