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В Киеве с утра образовались автомобильные пробки

Сегодня, 10:13

Проезд затруднен на ключевых магистралях и в центре города

Фото: Григорий Салай
В Киеве с утра образовались автомобильные пробки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f4/5a8/5c57f45a81e15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f4/5a8/5c57f45a81e15.jpg Транспорт Проезд затруднен на ключевых магистралях и в центре города

По состоянию на 10:05 в отдельных районах Киева наблюдается затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В центре города затруднено движение на бульваре Леси Украинки, в районе Бессарабского рынка, улице Сечевых стрельцов, улице Набережно-Крещатицкой, Жилянской и Константиновской.

Традиционно пробка на Севастопольской площади, возле метро "Лукьяновская" и "Дорогожичи". На проспекте Победы два сложных участка – от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", а также в районе железнодорожного вокзала.

Высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге. Кроме того, движение затруднено по улице Академика Туполева и на проспекте Оболонский возле станции метро "Героев Днепра".

Непростая ситуация на Северном и Дарницком мостах, а также на мосту Патона, где движение затруднено только в сторону центра. На Южном мосту затруднено движение в обе стороны. Свободен только мост Метро.

Напомним, Киевская городская государственная администрация предупредила водителей о сильном тумане, который сохранится ночью 4 февраля. По данным Укргидрометцентра, видимость составит менее 100 метров.

Кроме того, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале феврале ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.

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