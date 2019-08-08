В Киеве временно закрыли фуникулер: что с ним происходит сейчас

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве фуникулер закрылся на ежегодные "каникулы": каждый август на подъемнике проходит технический осмотр и небольшие ремонтные работы, чтобы самый необычный транспорт в городе мог работать стабильно и без сбоев.

Хотя подъемник "отдыхает" лишь вторую неделю, многие горожане и туристы успели по нему соскучиться. К дверям его станций то и дело подходят люди и узнав, что фуникулер закрыт, уходят, расстроившись.

"Когда ты на велосипеде – фуникулер очень помогает подняться с набережной на Михайловскую без лишних затрат сил. А так приходится ехать "под горку", – рассказал киевлянин Антон.

Что происходит с фуникулером во время закрытия в августе

Транспортники говорят: без таких "каникул" не обойтись, поскольку техосмотры помогают обеспечить безопасность работы транспорта и его техническую исправность.

"Нам необходимо провести плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей. Также планируем обновить и заменить настилы пола и потолка, средства связи", – рассказали в "Киевпастрансе".

А в прошлом году на фуникулере ремонтировали электрическую и пневматическую системы, и заменили часть шпал.

Мы решили проведать фуникулер и посмотреть, что там происходит, пока нет пассажиров. Сейчас его станции, на которых очереди в кассу выстраиваются даже в будние дни, непривычно пустынны. Однако, здесь кипит работа: вагончики, которые сейчас находятся на станциях, приводят в порядок. Так, на станции на Почтовой площади чувствуется сильный запах растворителя для краски, в воздухе летает пыль. Когда мы приехали на станцию, ее как раз открыли для проветривания.

Сейчас стекла на входе затянуты темной пленкой, также есть информационные плакаты, сообщающие о том, почему фуникулер не работает и когда снова откроется. У входа замечаем колесную пару: ее сняли, чтобы почистить. Возле вагона – аппарат для подачи воздуха под давлением, такие используют для чистки или покраски. Турникеты также в пленке.

"Работы – такие же, как каждый год. Этим вагончикам же ого сколько лет! Их все обещают заменить на новые, но и эти еще поработают. Где-то их надо подкрасить, где-то подчистить, сейчас, вот, колеса чистим", – рассказал нам сотрудник станции.

Фуникулер возобновит свою работу 23 августа – в канун Дня Независимости, и снова будет готов принимать пассажиров.

"Разноцветный" фуникулер: гамму не меняют уже 30 лет

Кстати, иногда после "каникул" фуникулер возвращается в обновленном виде. Правда, основная цветовая гамма покраски – всегда неизменна уже 30 лет: синий, голубой и белый. В 2012 году он курсировал в особом дизайне, в стилистике футбольного чемпионата "Евро-2012".

В августе 2015-го в соцсетях бушевал настоящий скандал: в "Киевпастрансе" решили по-особому покрасить вагончики к 110 годовщине фуникулера и украсить их бока муралами.

"Поскольку фуникулер является объектом как туристической, так и транспортной инфраструктуры, он должен привлекать жителей и гостей столицы. Над проектом работает известный стрит-художник Александр Корбан. Вагоны фуникулера будут выполнены в концепции дня и ночи, которые пересекаются на фуникулере 119 раз в день", – рассказали в коммунальном предприятии.

Однако, показанный эскиз киевляне не одобрили. В итоге, фуникулер покрасили в традиционной гамме, добавив немного неброской графики.

Напомним, киевский фуникулер был открыт в 1905 году, последняя реконструкция проводилась еще в 1980-х. В феврале 2018-го в КГГА сообщали, что планируют закрыть фуникулер на капремонт летом. Среди заявленных работ – ремонт верхней и нижней станций, рельсов, укрепление склонов, установка пандусов для маломобильных групп населения. Шла речь и о замене старых вагонов на новые, европейского образца. Однако работы так и не стартовали. В планах города - масштабная реконструкция и замена старых вагонов подъемника на современные, с прозрачной крышей и кондиционерами.

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