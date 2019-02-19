В Киеве заблокировано движение нескольких троллейбусов: названы маршруты
Причиной изменения маршрутов стали авария водопровода и провал проезжей части
В Киеве из-за аварии водопровода и провала проезжей части изменены маршруты движения троллейбусных маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"С начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЭД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части. Движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской – дальше по своей схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города" – говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что до 2023 года Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов.
Также мы сообщали, что единая электронная карточка, которой в Киеве можно заплатить за проезд как в метро, так и в коммунальном наземном транспорте, наконец-то поступила в продажу. С 1 февраля Kyiv Smart Card можно приобрести и пополнить в кассах на 10 станциях столичной подземки.
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