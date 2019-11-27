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В Киеве закроют несколько станций городской электрички

27 ноября, 14:38

Близ станции "Почайна" железнодорожники будут ремонтировать пути

Фото: КП "Киевпастранс"

Фото: КП "Киевпастранс"

В Киеве с 15:30 29 ноября до 1 декабря включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутам, на несколько дней ряд станций будут закрыты. Близ станции "Почайна" железнодорожники будут ремонтировать пути. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

Движение электропоездов будет организовано на участках:

  • "Дарница – Киев-Пассажирский – Почайна";
  • "Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница".

Станции "Левобережная", "Троещина", "Троещина-2" будут закрыты для пассажиров.

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Движение автобусов №59, 61 будет приостановлено; движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".

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Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим, призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев электричка маршрут городская электричка

Источник: Сегодня

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