В Киеве закроют несколько станций городской электрички

В Киеве с 15:30 29 ноября до 1 декабря включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутам, на несколько дней ряд станций будут закрыты. Близ станции "Почайна" железнодорожники будут ремонтировать пути. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".
Движение электропоездов будет организовано на участках:
- "Дарница – Киев-Пассажирский – Почайна";
- "Почайна – Киев-Пассажирский – Дарница".
Станции "Левобережная", "Троещина", "Троещина-2" будут закрыты для пассажиров.
Движение автобусов №59, 61 будет приостановлено; движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".
Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим, призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.
Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.
Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.
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