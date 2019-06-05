В Киевском метро образовались бешенные очереди

На станции "Вокзальная" отключили автомат по продаже жетонов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

На станциях столичного метрополитена в среду, 5 июня, образовались огромные очереди за жетонами. Как пишут киевляне в соцсетях, причиной послужило то, что терминалы по продаже жетонов не работали, поэтому люди вынуждены были стоять в очереди в кассы.

В частности, огромные очереди наблюдались утром на станции метро "Вокзальная".

"Точка погружения в метро была ст. "Вокзальная" (полный хаос, очередь за жетонами в полтысячи людей – и это я не преувеличиваю. Терминалы по продаже жетонов не работают)", – написал в Facebook пассажир Ярослав Бойченко, опубликовав фото.

Фото: facebook.com/yaroslav.boichenko

Напомним, что в столичной подземке начали отключать старые автоматы, в которых можно было купить жетоны. На них появились наклейки с надписью "Я старый и больше не работаю". Также на наклейке – уточнение, что теперь жетон можно приобрести в кассе, но лучше все же отдать предпочтение карточке, поскольку скоро подземка перейдет на них полностью.

В ноябре метрополитен полностью откажется от использования жетонов — их не будут продавать и в кассах. Вместо них можно будет пользоваться бесконтактными карточками, единым билетом (Kyiv Smart Card, тестовый режим работы которого закончится 30 октября), "Карточкой киевлянина" и бумажными QR-кодами. Последние, напомним, начали продавать вместо жетонов на станции "Кловская" в качестве эксперимента еще с августа 2017 года.

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