В метро Киева закрыли станцию "Майдан Незалежности" (фото)

/ Фото: Игорь Рец

В столичной подземке 5 июня утром полностью закрыли для пассажиров станцию "Майдан Незалежности". Это произошло около 11.35.

Как сообщает корреспонтент "Сегодня", в метро объявили, что "Майдан Незалежности и пересадочный узел Майдан-Крещатик закрыты на вход и выход. В поездах машинисты предупреждают по громкой связи, что поезда проезжают станцию без остановки.

Тем временем, на станции "Крещатик" входы на пересадочный узел перекрыли лентами. Их охраняют полицейские, не пропуская туда пассажиров.

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Фото: Игорь Рец

Подробности выясняются.

Напомним, 4 июня в столичной подземке также произошло ЧП: на станции метро "Демиевская" едва не рухнуло информационное табло. В Сети появилось фото с места ЧП.

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Ранее сообщалось, что в недавно отремонтированном подземном переходе, ведущем к станции метро "Святошино", с потолка начала литься вода. Пассажиры пытаются идти по сухой части перехода, чтобы не испортить одежду. В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" пояснили причину подтопления.

Отметим, что столичная подземка возобновила работу после карантина 25 мая. Сайт "Сегодня" посмотрел, как заработала одна из самых оживленных станций на зеленой ветке метрополитена – "Позняки".

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