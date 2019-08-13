В столичном метро из-за футбола могут закрыть три станции

Вечером в столице киевская "Динамо" встретится с бельгийским "Брюгге"

Киев проведет чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году / Фото: Facebook

В Киеве во вторник, 13 августа, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Брюгге" (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча, и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" – после его окончания", – говорится в сообщении.

В метро уточнили, что такой механизм применяется из соображений безопасности.

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Напомним, что в ответном матче "Динамо" – "Брюгге" третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в НСК "Олимпийский" будут закрыты для посещения сектора 41-62.

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Данное наказание УЕФА наложено за неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/2019 между "Динамо" и греческим "Олимпиакосом" (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей). Согласно этому решению, указанные сектора будут закрыты для входа, билеты на них не реализовывались.

Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" 1:0:

Ранее на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но и не стоит забывать об обороне.

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