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"Динамо" подтвердило наказание от УЕФА: матч против "Брюгге" будет частично закрытым

Сегодня, 20:34

Киевляне наказаны за поведение болельщиков в матче прошлого сезона

Фаны Динамо

Фаны Динамо / Фото: Twitter

Киевское "Динамо" напомнило о том, что согласно решению Дисциплинарного комитета УЕФА, в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге" в НСК "Олимпийский" будут закрыты для посещения сектора 41-62. Наказание для "Динамо" УЕФА огласил еще в апреле.

Данное наказание наложено за неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/2019 между "Динамо" и греческим "Олимпиакосом" (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей). Согласно этому решению, указанные сектора будут закрыты для входа, билеты на них не реализовывались.

Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" 1:0:

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Ранее на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но и не стоит забывать об обороне.

А полузащитник Виктор Цыганков отметил, что завтра – единственная попытка пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Для выхода в следующий раунд киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча, а в случае победы 1:0 будет назначено дополнительное время. Киевляне должны обыгрывать "Брюгге", как это делали со "Львовом" в Премьер-лиге:

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болельщики Лига чемпионов Динамо Киев Брюгге

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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