Вернуть эвакуированную машину без очереди: в Киеве запустили мобильное приложение

В приложении городских сервисов Kyiv Smart City появилась новая функция для водителей. Отныне вернуть авто можно с помощью приложения в несколько кликов, не тратя время в очередях в нескольких инстанциях, сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий.

"Услуга доступна для киевлян, которые привязали данные автомобиля к профилю в приложении. Если машину эвакуировали – пользователь получит пуш-уведомление об этом и сможет сразу начать процесс возвращения. В разделе "Эвакуация" пользователь может самостоятельно проверить, эвакуирован его автомобиль или нет. Для этого достаточно ввести номер автомобиля и начать поиск", – сообщили в департаменте.

Пока функция доступна только для автомобилей, которые эвакуировали инспекция по парковке.

"Если автомобиль эвакуирован инспекцией – пользователь может сразу начать возврат автомобиля. Для этого нужно указать номер техпаспорта и загрузить его фото и фото водительских прав с обеих сторон. После этого водитель может выбрать дату, когда заберет автомобиль, и оплатить штраф, сумму за эвакуацию и хранение автомобиля на штрафплощадке. Таким образом, процесс возвращения автомобилей станет в разы быстрее", – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Также в новой версии приложения вход осуществляется с использованием Face ID или Touch ID, если такие возможности настроены на смартфоне.

Напомним, что в приложении киевляне уже могут пополнить Kyiv Smart Card, приобрести одноразовый QR-билет, оплатить коммунальные услуги, приобрести абонемент на парковку, оплатить почасовую парковку или ознакомиться с афишей городских событий. В разделе "Обратная связь" пользователи могут задать вопрос или позвонить по указанному номеру.

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Скачать или обновить приложение можно по ссылке: https://app.kyivcity.gov.ua/start.

Отметим, что приложение Smart City является частью концепции "Киев в смарфоне". Оно объединит в себе цифровые сервисы, которые уже работают в городе, а также даст доступ к нескольким новым. Разработчики обещают, что функционал приложения будет постоянно расширяться.

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Кстати, использование городской Smart карты позволят сэкономить на проезде. Как именно – смотрите в сюжете:

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