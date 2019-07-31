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Въезд фур в Киев: как работают весовые комплексы

Сегодня, 09:48

Василий Михальчук

С 23 июля все весовые комплексы работают на полную мощность

Грузовик. Фото: REUTERS/Toby Melville

Грузовик. Фото: REUTERS/Toby Melville

Въезд фур в Киев: как работают весовые комплексы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B0 Транспорт С 23 июля все весовые комплексы работают на полную мощность

В начале года на въездах в Киеве начали устанавливать комплексы для взвешивания грузовиков, которые часто ездят перегруженные и разбивают дороги. Как сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, всего в столице работают пять весовых комплексов на разных въездах в город.

"Они приобретены на средства горбюджета для предотвращения разрушения автодорог, соответственно — уменьшения объема средств для их ремонта. С начала года на этих комплексах в круглосуточном режиме работали 23 инженера и сотрудники КП "Центр организации дорожного движения". Но для проверок этого было недостаточно. Мы обратились к "Уктрансбезопасность", которая ответственная за контроль веса транспортных средств на дорогах общего пользования, с просьбой выделить нам их сотрудников для работы на комплексах. Уже с 23 июля этого года они все работают на полную мощность. Процесс взвешивания одного грузовика занимает 5 минут. С начала года взвешено 2234 фуры и выявлено 92 нарушения", – рассказал Поворозник.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему присвоения денег государственного бюджета при проведении ремонта автомобильных дорог на территории Киевской области.

Также новости "Сегодня" писали, что в ночь на 17 июля на Одесской площади фура Volvo снесла отбойник и слетела с моста. грузовик ехал со стороны Одессы по Окружной дороге, но при заезде на мост транспортной развязки, его резко начало нести вправо. Водитель потерял управление, и фура снесла два столба и отбойник, а потом вылетела с моста. После падения автомобиль перевернулся на правый бок.

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Киев фура вес

Источник: Сегодня

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