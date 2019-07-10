Въезд в Киев хотят сделать платным: петиция уже собирает подписи

Автор идеи предлагает собирать за въезд в столицу около 100 гривен

В Киеве местный житель призывал власти ввести плату за въезд в столицу. Соответствующую петицию зарегистрировали на портале Киевского горсовета, и она уже собирает подписи.

По мнению автора идеи Андрея Кроленко, такое нововведение разгрузит Киев от пробок, и улучшит экологическую обстановку в столице. С каждой машины, въезжающей в Киев из другой области, за право колесить дорогами столицы предлагают брать около 100 гривен. За 500 гривен Андрей предлагает разрешать ездить столицей целый месяц. Киевлянин утверждает: варианты можно обсуждать и менять. Главное – действовать.

"Какая картина сейчас в Киеве? Мы занимаем 13 место в мире по пробкам и тяжелой экологической обстановке. Я понимаю, что трудно будет получить от людей поддержку по этому поводу. И люди всегда у нас не готовы к таким идеям, когда нужно платить деньги. Но это дискуссионная тема, нужно найти решение, которое удовлетворило бы всех", – говорит автор петиции.

Идею поддержал блогер Влад Антонов. Но он советует брать деньги за въезд не в сам Киев, а до его центра.

"Эту идею нужно обсуждать, потому что может появится и коррупционная составляющая. Во-первых, будут продавать какие-то талоны безлимитные на въезд в центр, ну и во-вторых, к центру ведут сотни дорог, даже через дворы. Поэтому нужно придумать, как будет выглядеть такая система", – говорит Антонов.

А вот автомобильный журналист Рауль Чилачава любое ограничение движения Киевом считает необоснованным.

"Когда мы говорим об экологии и собираемся брать деньги за въезд в город Киев, но при этом мы не меняем экологические стандарты. Я не вижу здесь никакой логики" – говорит журналист Рауль Чилачава.

Зато проблему пробок, по его словам, можно решить другим путем: для этого нужно найти инвестора.

"Вся проблема заключается в том, что инфраструктурно Киев – это город 70-х годов, а нам нужна кольцевая дорога, нам нужны мосты через Днепр. И для этого мы должны брать деньги, привлекать кредиты и строить нормальную инфраструктуру", – считает Рауль Чилачава.

Большинство опрошенных "Сегодня" водителей не в восторге от идеи платить за въезд в центр Киева. Между тем петиция пока набрала всего лишь около 80 подписей из необходимых 10 тысяч.

Напомним, в Киеве до конца года полностью перекрыли движение на половине Борщаговского моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

Кроме того, в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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