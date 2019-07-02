ФОТОФАКТ. Столичные дорожники показали превратившийся в решето путепровод на Борщаговке

В "Киевавтодоре" назвали дырки в полотне "звездным небом"

Фото: Serhii Hrynkevych/Facebook.

КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook опубликовало фотографию путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), полотно которого превратилось в решето.

"Звездное небо Борщаговского путепровода". Это бетонные плиты, которые были повреждены коррозией.

Сооружение признано аварийным в прошлом году. Без капитального ремонта здесь нельзя было обойтись", - говорится в подписи к фото.

Напомним, что до конца года полностью перекрыли движение на половине моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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