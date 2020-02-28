Вирус не пройдет: в "Киевпастрансе" трамваи и автобусы моют в спецкостюмах (фото, видео)

В "Киевпастрансе" показали, как проходит обработка салонов трамваев и автобусов специальными средствами дезинфекции. Фото и видео процесса предприятие опубликовало на своей странице в "Facebook".

"Влажную уборку моющими средствами салона подвижного состава осуществляем ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи – раз в неделю, или же в зависимости от уровня загрязнения", – рассказали транспортники.

Видео: "Киевпастранс"

"В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконники, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства. Как это происходит – смотрите!", – говорится в сообщении.

Также в периоды повышенной опасности подхватить вирус врачи меряют температуру водителям и контролерам перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

Ранее журналисты "Сегодня" рассказали о том, как убирают станции подземки и моют эскалаторы. Позже мы выяснили, как часто моют поезда на "красной" ветке подземки, в которых ежедневно ездят тысячи пассажиров. Это происходит в депо "Дарница". Подробности – в нашем видео:

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Видео: Сегодня

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