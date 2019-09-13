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Возле столичного ж/д вокзала станет меньше пробок

13 сентября, 13:49

Наталья Мамчур

Специальные ограничительные столбики коммунальщики установили на ул. Ползунова

В Киеве продолжают с помощью делиниаторов бороться с хаотической парковкой и пробками. На этот раз специальные ограничительные столбики коммунальщики установили на ул. Ползунова возле Южного ж/д вокзала.

Чтобы полностью оградить и защитить от "героев парковки" крайнюю левую полосу, понадобилось 122 делиниатора. Сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" отмечают, что результаты уже заметны и пропускная способность этой улицы значительно улучшилась.

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Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки". Кроме того, в столице начали бороться с неправильной парковкой машин – за нарушение правил автомобили будут забирать на штрафплощадку. Владельца неправильно припаркованной машины инспекторы ждут 10 минут и, если он не появляется, вызывают спецтранспорт. При этом нарушителей в центре Киева – хоть пруд пруди.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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Киев вокзал делиниаторы

Источник: Сегодня

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