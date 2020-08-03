Українська
$ 27,68
32,78
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Заменят шпалы, колеса и обшивку вагонов: киевский фуникулер закрыли на ремонт

3 августа, 20:39

Елена Вус Елена Вус

Обновленный фуникулер примет пассажиров после 21 августа

На столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. В августе будут отремонтированы машинный, компрессорный и теристорний залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. В вагонах подъемника заменят колеса и обшивку, проведут полный осмотр оборудования.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс".

Отмечается, что ремонтные работы проводятся именно летом, ведь на июль-август приходится наименьший пассажиропоток – до 2000 пользователей в день. В другие сезоны в среднем ежедневно фуникулером пользуются 4000 пассажиров.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой, а обновленный фуникулер примет пассажиров после 21 августа.

В тренде
Задержание террориста в Киеве: под видом журналистов в банк зашли полиция и СБУ

Напомним, 7 мая Киевскому фуникулеру исполнилось 115 лет. Свой юбилей уникальный городской транспорт отмечал без гостей в связи с карантином. Со времен открытия в 1905 году фуникулер пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов. Сейчас на фуникулере уже 33 года курсируют вагоны модели ФК-80. Их запустили в 1984 году, в рамках масштабной реконструкции. Тогда же изменились обе станции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев ремонт фуникулер

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатилсяПроисшествия
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)Происшествия
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)Происшествия
Транспортный коллапс на Троещине: киевляне перекрывали проспект Маяковского (фото, видео)
Транспортный коллапс на Троещине: киевляне перекрывали проспект Маяковского (фото, видео)Другие новости
Смертельное ДТП на Выдубичах: стали известны подробности
Смертельное ДТП на Выдубичах: стали известны подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять