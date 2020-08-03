Заменят шпалы, колеса и обшивку вагонов: киевский фуникулер закрыли на ремонт

На столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. В августе будут отремонтированы машинный, компрессорный и теристорний залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. В вагонах подъемника заменят колеса и обшивку, проведут полный осмотр оборудования.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс".



Отмечается, что ремонтные работы проводятся именно летом, ведь на июль-август приходится наименьший пассажиропоток – до 2000 пользователей в день. В другие сезоны в среднем ежедневно фуникулером пользуются 4000 пассажиров.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой, а обновленный фуникулер примет пассажиров после 21 августа.

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Напомним, 7 мая Киевскому фуникулеру исполнилось 115 лет. Свой юбилей уникальный городской транспорт отмечал без гостей в связи с карантином. Со времен открытия в 1905 году фуникулер пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов. Сейчас на фуникулере уже 33 года курсируют вагоны модели ФК-80. Их запустили в 1984 году, в рамках масштабной реконструкции. Тогда же изменились обе станции.

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