Запуск работы метро в Киеве под вопросом: эксперт объяснил причины

Кабмин до сих пор не подписал решение о возобновлении работы подземки

Открытие метро в Киеве 25 мая по-прежнему остается под вопросом. Окончательного решения об открытии столичной подземки от правительства до сих пор нет. По мнению экспертов, вопрос затянулся из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в столице.

Специалисты-медики ежедневно мониторят ситуацию. Чтобы метрополитен возобновил свою работу, недельный показатель по количеству заболевших на коронавирус не должен превышать 350-360 случаев в неделю. Пока у Киева нет такой положительной динамики. Так, на прошлой неделе (в пятницу) была зарегистрирована вспышка коронавируса в детском интернате в Дарницком районе, где заболели 83 человека. Это и испортило статистику Киева.

"В столице уровень заболеваемости действительно достаточно высокий. А решение об открытии метрополитена – это исключительно прерогатива правительства. Решение принимается на основании трех индикаторных показателей. По Киеву это показатель находится на пределе, если брать последние семь дней. И окончательный вывод можно будет сделать только в эту субботу или воскресенье", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, в Кабмине настроены открыть работу метрополитена, но решение остается за правительством.

"Метро необходимо открывать – все это прекрасно понимают. Особенно актуально это для больших городов. Метрополитен несет меньшую угрозу по распространению инфекции, чем городской наземный транспорт, который часто простаивает в пробках. Люди находятся в подземке недолго. И при надлежащем соблюдении всех мер безопасности, а именно, ношение средств индивидуальной защити – маски, перчатки, соблюдение безопасной дистанции, не позволит инфекции распространятся в подземке. Кроме того, метрополитен активно и регулярно проводит дезинфекцию на станциях и в вагонах", – добавляет Олег Рубан.

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Ранее сообщалось, что с 12 мая в столице ослабили карантин, однако мэр Киева Виталий Кличко подчеркивал, что если эпидемиологическая ситуация в городе ухудшится, то карантин будет ужесточен.

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