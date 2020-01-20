Ждали три года. В Киеве установят первую автоматическую парковку за 3,6 млн гривен

/ Фото: Сегодня

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В Киеве наконец-то установят первую в городе роторную (автоматическую) парковку, которую чиновники Киевской городской государственной администрации обещали поставить еще в мае 2017 года (!) во дворе столчной мэрии на Крещатике, 36. Увы, автоматическую парковку высотой 15 метров и стоимостью в 3,6 миллиона гривен так и не поставили за все эти годы.

"Мы запланировали установить роторную парковку в первом квартале 2020 года, но уже не во дворе мэрии, а на парковочной площадке Житнего рынка, там есть доступ к электропитанию. Эта парковка была закуплена несколько лет назад за бюджетные средства. Она совершенно новая и в разобранном виде хранилась на территории одного из коммунальных предприятий под охраной. Почему ее не поставили раньше, мне неизвестно. Сейчас месторасположение мы выбрали людное – Подол. Рядом находится несколько бизнес-центров, офисов, магазинов, рынок. То есть, она должна быть востребованной в этом месте", – рассказал сайту "Сегодня" Дмитрий Рахматуллин, замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В инспекции по паркованию говорят, что на автоматической парковке смогут парковаться все желающие. Для ее установки будет необходимо построить мощный фундамент с углублением в землю на полтора метра.

Скорее всего, по этой причине ее и не установили во дворе мэрии, поскольку нужно было выкопать котлован на большую глубину, а там это не позволили сделать из-за обилия под землей разных коммуникаций.

"Эксперимент, который начали наши коллеги три года назад, должен быть завершен. Управлять первой механической парковкой будет КП "Житний рынок". Парковка будет передана им с баланса Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Роторная парковка рассчитана на 12 автомест. По площади она занимает всего два с половиной парковочных места. То есть на месте двух машин будет стоять 12. Стоимость одного часа паркования будет составлять, скорее всего, 7 или 10 гривен", – добавляет Рахматуллин.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше, чем за минуту.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что стоимость парковки в центре Киева хотят повысить в 10 раз, а эвакуаторов станет больше. Власти планируют создать целую армию из сотни эвакуаторов и инспекторов по паркованию.

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