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Где в Киеве покажут новогодние спектакли: список театров и представлений

10 декабря, 20:30

Зрителям обещают как проверенную классику, так и неожиданные премьеры

В Киеве в канун Дня Святого Николая (19 декабря) в театрах столицы начнется показ новогодних спектаклей. Киевлян ждет восемь рождественских премьер и 433 представления, которые смогут посетить более 75 тысяч зрителей, сообщили в департаменте культуры КГГА.

В частности, новогодние представления можно будет посмотреть в следующих муниципальных театрах:

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  • Киевский академический театр юного зрителя на Липках – "Кот в сапогах" (премьера), "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Советы Святого Николая", "Где найти елку?", "Новогодние приключения Трубочиста", "Рождественские каникулы с Пеппи", "Сказочные путешествия";
  • Киевский академический театр кукол – "Сказка для маленького зайчика", "Снег", "Рождественская перчатка", "Мороз-Морозенко", "Карлик нос", "Красавица и чудовище";
  • Киевский муниципальный академический театр кукол на Левом берегу Днепра – "Снежный цветок", "Новогодние приключения", "Новогодний шум", "Рождественская колыбельная", "Морозко", "Волшебная скрипка", "Снегурочкин концерт", "Снежная королева";
  • Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества – "Санта 2 – Глобальное потепление", мюзикл "Фабрика Санты";
  • Киевский национальный академический театр оперетты – вертеп "Сказки тихой ночи", "Штраус в оперетте", концерт "Рождественские встречи";
  • Малый театр - "Языкатая Хвеська", "История, которой более 2000 лет";
  • Театр "Берегиня" – "Новогодний детектив", "Украинские вечерницы", "Старинный вертеп";
  • Театр на Печерске – "Пиноккио или история о том, как стать человеком", "Наше Рождество";
  • Киевский камерный театр "Дивный замок" – "Дом, который построил Санта", "Упс! И Новый Год","В ожидании праздника";
  • Академический музыкально-драматический театр "Романс" – "Большой новогодний концерт";
  • Киевский академический театр "Колесо" – "Вечорныци".

В КГГА отмечают, что в столице действует 19 театров, из которых 14 будут демонстрировать новогодние представления для детей и взрослых.

Напомним, репертуар Национальной оперы Украины в декабре порадует зрителей встречей с героями известного балета "За двумя зайцами". В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" на сцену выйдет знаменитый бас Александр Цымбалюк. Также любителей оперы ожидает ярчайшая премьера этого сезона – опера "Богема". А праздничное настроение создадут новогодне-рождественские гала-концерты и бессмертная балетная классика – "Щелкунчик".

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там во дворце Потоцких состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

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Источник: Сегодня

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