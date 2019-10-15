Киевская биеннале: полная программа выставок и лекций

Фото: Саша Коваленко, facebook.com/vcrc.org.ua/

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В столице стартовала третья Киевская биеннале "Черная туча". Мероприятие, которое проходит до 23 ноября, представит ряд художественных проектов и образовательных событий, посвященных влиянию современных технологий на политику и общество, сообщает Центр визуальной культуры.

"В этом году Киевская биеннале имеет целью осмыслить социальные и политические трансформации, которые произошли в Восточной Европе в течение последних трех десятилетий, в частности под влиянием Чернобыльской катастрофы, распада СССР и развития современных информационных технологий", – сообщают организаторы.

Так, в рамках программы уже началась выставка, которая представляет работы художников и художниц из Украины, Германии, Великобритании, Индии, Канады и других стран. Ознакомиться с экспозицией можно в Научно-технической библиотеке КПИ – уникальной архитектурной постройке советского модернизма, которая и станет одной из локаций нынешней Киевской биеннале.

В частности, будет представлена ​​известная интерактивная инсталляция "Стеклянная комната" немецкого коллектива Tactical Tech, иллюстрирующий механизмы сбора персональных данных и проблему приватности в интернете. Ряд работ на выставке исследуют взаимосвязи между технологиями, политикой и экологией. Например, Сюзан Шуппли в инсталляции "Замедленный распад" показывает передовицы газеты "Правда", выходивших в течение 20 дней с даты аварии на ЧАЭС до момента официального сообщения о ней, прослеживая связь между радиоактивным угрозой и информационными манипуляциями.

Другие работы поднимают вопрос об отказе от антропоцентрической перспективы в пользу других форм жизни – такие как фильм итальянского художника Эмилио Вавареллы, смонтированный из видеофрагментов, снятых на камеру животными

События лекционной программы биеннале будут проходить также в Доме кино. Публична программа Киевской биеннале будет включать около 15 лекций, презентаций и панельных дискуссий. В частности, 17-18 октября пройдет международный симпозиум "Коммуникативный милитаризм", участники которого будут обсуждать феномен кибервойны, а 26-27 октября – дискуссия с украинским экспертами и активистами по механизмам генерирования, использования и защиты данных в интернете.

Отдельная часть публичной программы под названием "Ближневосточная Европа" будет посвящена современным историческим условиям и идеологическим разделениям в странах Восточной Европы и Ближнего Востока, которые стали полем битвы для нового авторитаризма и правого популизма.

Вход на все мероприятия свободный.

ЛОКАЦИИ:

Научно-техническая библиотека им. Г.И.Денисенко НТУУ "КПИ" (проспект Победы, 37, метро Политехнический институт).

Дом кино (ул. Саксаганского, 6, метро Дворец спорта).

Metaculture (ул. Нижнеюрковская, 31, метро Тараса Шевченко).

ПРОГРАМА:

17-18 октября, четверг-пятница, 18:30 – Библиотека КПИ, аудитория 6.5. "Коммуникативный милитаризм". Симпозиум под кураторством Светланы Матвиенко (Канада)

19 октября, суббота, 19:00 – Библиотека КПИ, аудитория 6.5. "История и память: использование и злоупотребление (Украина и посткоммунистический мир)". Лекция Георгия Касьянова (Украина)

24 октября, четверг, 19:00 – Дом кино, Синий зал. "От неолиберализма к нелиберализму. Большая трансформация после 1989 года". Лекция Филиппа Терра (Австрия)

25 октября, пятница, 19:00 – Дом кино, Синий залю "Квир-арт, herstories и эмансипативные стратегии". Лекция Изабель Альфонси (Франция)

29 октября, вторник, 19:00 – Дом кино, Синий зал. "Действительно ли мы переживаем кризис демократии?" Лекция Яна Вернера Мюллера (Германия / США)

2 ноября, суббота, 19:00 – Дом кино, Синий зал. "Разрастание границ на миграционном поле боя. Переосмысливая свободу передвижения". Лекция Сандро Меццадры (Италия)

15 ноября, пятница, 19:00 – Дом кино, Синий зал. "Конфликтная эстетика. Художественный активизм и публичная сфера". Лекция Оливера Мархарта (Австрия)

16 ноября, суббота, 16:00 – Дом кино, Синий зал. "Границы на востоке Европы". Симпозиум исследовательской программы Форума трансрегиональных исследований "Европа на Ближнем Востоке – Ближний Восток в Европе" (Германия)

17 ноября, воскресенье, 19:00 – Дом кино, Синий зал. "Cонификация данных". Семинар и воркшоп Даниэля Семашко (Швейцария)

17 ноября, воскресенье, 21:00 – Дом кино, Синий зал. "Черная туча". Оригинальная композиция вживую в исполнении электроакустического джаз-дуэта INFLUUT (Нат Силия – саксофон, Даниэль Машкович – электроника) (Швейцария)

17-18 ноября, воскресенье, 17:00, понедельник, 19:00 – Metaculture. "Open Call (For Opinions)". Театральная выставка-перформанс Studio Lajf (Чехия / Словакия)

19 ноября, вторник, 19:00 – Дом кино, Синий зал. "Философия вне вычислением. О критике искусственного интеллекта Эвальда Ильенкова ". Лекция Кэти Чухрова (Россия)

22 ноября, пятница, 19:00 – Дом кино, Синий зал. "Переход от государственного социализма к демократическому капитализму. Наблюдение о десяти мест перестройки ". Лекция Клауса Оффе (Германия)

Напомним, в Киеве стартовал традиционный осенний фестиваль хризантем. В этом году выставка превратилась в "Цветочное созвездие". Гостей ждут 10 композиций с интересными узорами из звезд ночного неба – более 20 тысяч цветов.

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