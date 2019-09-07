Квесты-экскурсии в Киеве: выбираем необычные прогулки по городу

Со специальными приложениями можно прогуляться бесплатно, а гиды все чаще переходят на новый формат

Фото: ukrinform.ua

Не секрет, что познакомиться с Киевом и его историями лучше всего в процессе прогулки по улицам и знаменательным местам. Даже если вы живете здесь много лет, всегда можно найти что-то новое. В последнее время, отправляясь на экскурсии, киевляне и гости города все чаще выбирают интерактивные версии прогулок, во время которых можно не только узнать что-то интересное, но и поучаствовать в настоящем приключении, или пройти квест, разгадывая загадки о городе. Такие экскурсии далеко не всегда требуют участия гида, а некоторые маршруты доступны в бесплатных приложениях. Сайт "Сегодня" разобрался, чем экскурсии-квесты отличаются от обычных и в чем секрет их популярности.

Квесты со смартфоном: маршруты для всех и прогулки с загадками

Самый бюджетный вариант для туриста – отправиться на городской квест, в котором "гидом выступит собственный телефон, в котором будет установлена "специально обученная" программа. Так, недавно бесплатное приложение WalQlike пополнилось несколькими экскурсиями по Киеву, которые разрабатывали опытные гиды.

Все, что нужно – это выбрать одну из восьми прогулок. Дальше – отправляемся на точку старта и гуляем по локациям маршрута, параллельно отвечая на вопросы и разгадывая загадки. Прогулки занимают от 90 до 150 минут. Тематика – истории Подола, знакомство с городскими ангелами и котами, фонтанами и дворцами, а также загадки от архитектора Городецкого. Квесты доступны на трех языках – украинском, русском и английском.

Также "мобильные" экскурсии есть у Look City, правда не бесплатно: квест обойдется от 75 гривен с человека. Здесь туристам предоставляют возможность выбрать – проходить маршрут с гидом или без него. Среди преимуществ своих экскурсий разработчики отмечают, что туристы могут проходить их в удобном для них темпе, прерываясь на отдых в городских кафе, а также возможность выйти на маршрут в любое время суток.

"Все, что тебе нужно – смартфон или планшет, подключенный к интернету. Мы уверены, ты не заблудишься! Ведь наши вопросы сопровождают карты и подсказки. Так что ты можешь проходить квест-экскурсии даже в самый необычный время!", – говорится в описании услуги.

Квесты рассчитаны на группу из 3-5 человек, обязательное условие – наличие смартфона или планшета с возможностью выхода в интернет. Тематика – спасение Киева от опасности, история города от глубины веков до современности, поиск сокровищ и тайны особняков Печерска. Если все не понравится – обещают вернуть деньги.

Квесты с гидами: особый подход и "полное погружение"

Экскурсии-квесты по Киеву предлагают и компании, специализирующиеся на познавательных прогулках по городу. Там признаются, что раньше прогулки такого формата проводились в основном для детей, но оказалось, что взрослым также интересно не просто послушать истории, но и поучаствовать в приключениях!

Так, у PRO Ukraine в сентябре запланированы три познавательных квеста-экскурсии, которые пройдут на выходных – на валу Ярослава Мудрого, на Контрактовой площади и на улице Владимира Великого. В компании говорят, что у туристов во время квестов настолько разыгрывается азарт, что хочется найти все и узнать тоже все.

"Вы будете работать в группах и знакомиться. Получать интересные задания для выполнения. Будете фотографировать, искать, возможно у кого-то что-то спрашивать. Интернетом пользоваться можно, однако поможет ли он вам?", – рассказали организаторы.

После каждого блока задач экскурсовод расскажет историю об улице и людях, часто это будет связано с задачами. А победители получат призы. Стоимость участия в таких квестах – 80 грн для взрослых, детям до 6 лет – бесплатно. Для детей 6-16 лет и пенсионеров – 60 грн.

Авторские экскурсии-квесты есть и у "Интересного Киева". Правда, чаще их проводят индивидуально. Среди предложений – прогулки для жителей города по карте киевских профессий, рецепт таинственного зелья, секретный Киев и вкусный Подол. По словам гидов, такие экскурсии будут интересны не только для гостей города, но и для киевлян, поскольку откроют много неизведанного и погрузят в атмосферу старого города и его истории. Стоимость индивидуального квеста для группы до 10 человек – от 4800 до 16 000 гривен, в зависимости от выбранной экскурсии.

Не остались в стороне и городские квест-комнаты. Несколько компаний готовы организовать квест на улицах столицы с решением логических загадок и выполнением динамичных заданий.

"Город заиграет для вас новыми красками. А на, казалось бы, привычных маршрутах вы можете встретить тайных агентов или таинственные знаки, указывающие на дальнейший путь. Вашим проводником в мир приключений станет виртуальная личность, которая будет давать вам все новые и новые задания", – описывают свои городские квесты в ExitGames, предлагая две интерактивные экскурсии -"Мистический Киев" и "Тайны старого города".

По условиям квеста, его участники делятся на команды по 5 человек. На телефоны или планшеты команды получают задания, которые помогают им найти спрятанные задания. За всю игру игроки преодолевают от 3 до 5 км. Побеждает команда, которая первой разгадает все загадки.

Также экскурсии-квесты есть у компании "Сити-квест", там предлагают поиграть на улицах Подола и на Андреевском спуске. За 2,5 часа игры участникам предстоит решить 40 заданий разного типа, стоимость – от 8 тысяч гривен за 30 человек.

Ранее мы писали, что в Киеве со средины июля стартовал необычный проект для фанатов мини-сериала "Чернобыль" – экскурсия по локациям в городе, где снимался фильм, а также посещения музея, в котором хранятся артефакты, связанные с катастрофой. Проект, который разработали гиды совместно с городскими чиновниками, рассчитан, в первую очередь, на иностранных туристов, но будет интересен и украинцам. Журналисты "Сегодня" отправились на первую такую экскурсию и выяснили, что покажут поклонникам нашумевшего сериала.

Кстати, появились и новые экскурсии в Чернобыль. Теперь в зону отчуждения можно будет попасть на катере. В целом, прогулки по зоне ЧАЭС теперь относительно безопасны. К тому же, 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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