Национальная опера в июне: чем будут удивлять поклонников искусства

Покажут классические постановки и полюбившихся героев в необычных образах

Фото: Национальная опера Украины.

Репертуар первого летнего месяца в Национальной опере Украины традиционно богат постановками, в которых все как в жизни – и смех, и слезы, и любовь. Балетная постановка "За двумя зайцами" даст не только заряд положительных эмоций, но и подарит встречу с драматическим актером Алексеем Вертинским в роли Старого Голохвастого. Посмеяться над злоключениями Фигаро представится возможность и в оперной постановке – "Севильский цирюльник", и в балете – "Свадьба Фигаро". Окунуться в эпоху Александра Дюма и его "Дамы с камелиями" можно, посетив балетную постановку с одноименным названием и оперу "Травиата". Любимец столичной публики, которого пресса уже окрестила украинским Паваротти – Валентин Дытюк порадует сразу несколькими партиями, в том числе сложившимся тандемом с мэтром Тарасом Штондой. А ведущая солистка нацоперы Анжелина Швачка предстанет перед поклонниками в двух самых ярких образах – Кармен и Золушки в одноименных оперных постановках.

1 июня – балет "За двумя зайцами" (Ю.Шевченко)

Не каждой современной постановке удается так откровенно и безоговорочно влюбить в себя зрителей, как это случилось с балетом "За двумя зайцами". Балетмейстер-постановщих Виктор Литвинов нашел такие удачные приемы, что "прочитать" историю Голохвастого будет интересно даже человеку не знакомому с сюжетом. Согласно задумке постановщика, в спектакле есть две роли Голохвастого – молодого и старого. В конце апреля в роли старшего из них дебютировал любимец публики драматический актер Алексей Вертинский, который буквально с первого выхода покорил публику. И вот 1 июня будет счастливая возможность снова увидеть звезду кино и театра Алексея Вертинского на сцене Национальной оперы Украины.

7 июня – опера "Кармен" (Ж. Бизе)

Несмотря на то, что премьера оперы "Кармен", либретто к которой написали Г. Мельяк и Л. Галеви по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме, не имела особого успеха, со временем опера заняла почетное третье место в десятке самых популярных опер в мире. Среди известных исполнительниц главной партии – солистка Национальной оперы Украины Анжелина Швачка, которая признана одной из лучших Кармен современности. Первый раз Анжелине довелось исполнить эту партию в 26 лет, и с тех пор ее Кармен зрители аплодировали сотни раз в различных театрах Европы и в постановках разных режиссеров. К авангардным постановкам этой оперы Анжелина относится несколько скептически, считая, что, в большинстве случаев, когда режиссеру нечего сказать, он начинает "выпендриваться". Сама же певица предпочитает классический вариант оперы: "Зритель, идя в театр на Кармен, у которой в волосах должна быть обязательно роза, настраивается на определенный образ. Но когда ему показывают что-то иное, у него возникает внутреннее противоречие. Например, кому понравится лысая Кармен в кожаных штанах, которая будет выезжать на мотоцикле?".

В списке главных партий в популярных операх у Анжелины Швачки есть еще один образ, который раскрывает многогранность исполнительского мастерства певицы – это роль Золушки в одноименной опере Россини. Эта опера высокой вокальной сложности, в ней могут исполнять партии только певицы, которым подвластны все секреты настоящего итальянского бельканто, и потому на сцене Национальной оперы эту постановку можно увидеть не часто. 16 июня зрители получат прекрасную возможность вновь окунуться в сказку, сюжет которой знаком с детства. Партию Золушки (Анжелины) исполняет Анжелина Швачка. Анжелина будет петь Анджелину!

8 июня – балет "Свадьба Фигаро" (В.-А. Моцарт)

Первоисточником балета "Свадьба Фигаро", поставленного хореографом Виктором Яременко на музыку Моцарта, как и одноименной оперы композитора, стала пьеса французского драматурга Пьера де Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Она была запрещена в Австро-Венгрии, так как, по мнению властей, откровенно высмеивала аристократию и несла в себе революционные идеи. Но Моцарт был известным авантюристом, поэтому рискнул не только создать оперу по запрещенному произведению, но и поставить ее в Вене (1786 год).

На сцене Национальной оперы сюжет получил не менее яркое воплощение совсем в другом жанре, на основе совсем других выразительных средств. Передать комедийный сюжет и закрученные интриги без текста, лишь языком танца — задача не из легких. Хореограф Виктор Яременко дал исполнителям, и не только главных партий, широкое пространство для показа своего танцевального мастерства и в то же время для самовыражения как творцов характеров. Особенно это касается партии Марцелины. В течение всего спектакля зрители, может, и подозревают какую-то загадку в образе Марцелины, но им сложно поверить, что это танцовщик, который так органично ощущает себя "на пальцах", блестяще исполняет вариации и самые сложные элементы женского танца. А главное — благодаря яркой комической составляющей создает образ некой манерной кумушки.

И, как водится – Фигаро здесь, Фигаро там… Опера Дж. Россини "Севильский цирюльник" (21 июня, 4-й премьерный показ) подарит не меньше позитива от встречи с любимым героем, который не только исполняет знакомые куплеты, но и катается на самокате.

12 июня – опера "Травиата" (Дж.Верди)

Когда "Травиата" впервые была исполнена 6 марта 1853 года в Венеции, это был решительный провал. Опера не понравилась ни критикам, ни публике. Большая проблема возникла с певицами: слишком пышной была героиня, умирающая от чахотки, и все думали, что это шутка. Другой проблемой были костюмы: опера исполнялась в современных одеждах, что также было непривычно. В более позднем исполнении все это было изменено. И вот тогда опера снискала успех в Италии. Широкая публика полюбила ее — и в Европе и в Америке. Хотя критики считали, что история эта "отвратительна, ужасна и аморальна". Сегодня эта опера, ставшая на сто шестьдесят лет старше, одна из самых популярных и занимает первое место среди всех исполняемых в мире опер.

Либретто к опере написал Франческо Пьяве, в основу которого была положена пьеса Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", основанная, в свою очередь, на полуавтобиографическом романе. Прототипом главной героини романа была реальная женщина, парижская куртизанка Мари Дюплесси, жившая в первой половине XIX века, и в которую был влюблен младший Дюма.

Александр Дюма-сын после знакомства с оперой "Травиата" сказал, что уже через 50 лет никто не вспомнил бы произведение "Дама с камелиями", но благодаря Верди оно стало бессмертным.

История о знаменитой куртизанке положена не только в основу оперы, но и балета "Дама с камелиями". Так, 23 июня известный сюжет будет представлен балетной труппой. Хореографию осуществила художественный руководитель балетной труппы театра Анико Рехвиашвили на музыку Л. Бетховена, И. Брамса, И. Пахельбеля, Г. Форе, Э. Элгара, И. Стравинского. Главную партию исполнит Анастасия Шевченко, которая настолько сопереживает своей героине, что не может сдержать слезы даже во время танца.

19 июня – опера "Любовный напиток" (Г.Доницетти)

Две недели – вот, сколько времени потребовалось Гаэтано Доницетти, чтобы на суд зрителей была представлена опера "Любовный напиток". Содержание произведения построено на веренице разнообразных неожиданностей, которые в итоге приводят главных героев к позитивному финалу. Премьера состоялась на сцене миланского "Ла Скала" 12 мая 1832 года. Это был один из самых ярких прижизненных творческих триумфов молодого, на то время очень счастливого и воодушевленного, захмелевшего от любви к жене Вирджинии Гаэтано Доницетти, который писал эту музыку не только для театра, но и для любимой женщины.

Опера преисполнена тонкого юмора, душевных переживаний и чувственности. Она наполняет радостью, очаровывая своей легкостью и уникальностью. Именно поэтому эта опера часто появляется на самых известных мировых сценах как в своем классическом, традиционном виде, так и в разнообразных современных интерпретациях.

Партию Неморино исполнит любимец столичной публики – Валентин Дыдюк, который побалует зрителей еще и партией Рикардо в опере Дж. Верди "Бал-маскарад" (22 июня). И, по сложившейся традиции, выступит в тандеме с именитым Тарасом Штондой, на этот раз в одноактной опере С. Рахманинова "Алеко" (29 июня).

Напомним, на территории Национального ботанического сада имени Гришко начинается цветение пионов. Сегодня цветут ранние сорта группы Травянистые гибриды. Через несколько дней зацветут сорта пиона молочноцветкового. В экспозиции представлено более 180 сортов отечественной и зарубежной селекции всех садовых групп пионов.

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