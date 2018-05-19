В Украине отмечают День Европы

Сегодня, 09:53

Каждую третью субботу мая Украина отмечает свое стремление к ЕС

Архивное фото
Архивное фото

В Украине сегодня, 19 мая, отмечается День Европы – в Киеве и других городах страны пройдут различные мероприятия, посвященные празднику.

На государственном уровне этот праздник был учрежден в 2003 году – его отмечают каждую третью субботу мая после принятия Украиной стратегического курса на евроинтеграцию.

Отмечать праздник будут до 25 мая — лекциями, фестивалями и конкурсами. Главное празднование состоится на Контрактовой площади, где пройдет концерт, а все желающие смогут поучаствовать в велопробеге по центральным улицам города. 

Напомним, в Киеве также празднуют Международный день музеев: 18 и 19 мая вход во многие музеи будет бесплатным, а посетителей ждут необычные квесты, экскурсии и развлечения.

Также мы сообщали, что в этом году День Киева и День столицы будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Из бюджета города на проведение и организацию праздничных мероприятий по случаю Дня Киева и Дня столицы выделено 200 тыс. гривен.

Предусмотрены выступления хоров и ансамблей, будет проведен танцевальный флешмоб, DRUM ART SHOW, dj-сеты, а также поздравительную речь скажет мэр Виталий Кличко.

Напомним, что в воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева.
праздник, День Европы, мероприятия

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"Сегодня"

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