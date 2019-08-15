Новая выставка цветов на Певческом поле: как выглядят клумбы перед открытием

Фото: facebook.com/zelenbud

В Киеве завтра, 16 августа, на Певческом поле откроется новая выставка цветов. На смену цветочным композициям о мифах Древней Греции придут клумбы, посвященные украинским спортсменам. В зеленом ведомстве столицы поделили фотографиями последних приготовлений перед ярким открытием.

"Мы на финишной прямой! Досаживаем цветы, заканчиваем устанавливать конструкции, добавляем краски и элементы", – рассказали в "Киевзеленстрое".

Главными героями выставки "Спортивная гордость Украины" стали выдающиеся украинские спортсмены, которые открыли миру Украину как страну-победительницу. Это – братья Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Ольга Харлан, Анна Бессонова, Олег Верняев, Руслан Пономарев, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Леонид Жаботинский, Оксана Баюл и Яна Клочкова.

Ранее сообщалось, что в Киеве покажут уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть с 31 августа по 31 октября в Киеве на ВДНХ.

Также новости "Сеголня" сообщали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор в парке и сделать его более приятным для посещения.

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