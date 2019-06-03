На Певческом поле покажут "цветочный рай"
На выставке обещают 150 тысяч ярких цветов и новую обзорную площадку
С 14 июня по 28 июля на Певческом поле состоится выставка "Цветочная Эллада", где посетители увидят выставку цветочных композиций в греческом стиле. Организаторы обещают, что на выставке представят более 150 тысяч цветов, а также откроют селфи-зону на новой обзорной площадке.
Стоимость входного билета: взрослые – 75 гривен, дети -25 гривен.
Ранее в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве начался период цветения роз. Как отмечают местные специалисты, уже сейчас в Саду роз на можно полюбоваться нежно розовым сортом Therese Bugnet, которая была выведена в Канаде в 1941 году, она очень морозостойкая. Также цветут желто-белые розы сорта Fruhglingsgold.
Ранее на Певческом поле проходила ежегодная выставка тюльпанов. В этом году она была посвящена сказкам: в тюльпановых клумбах воплотили прогулку Золушки по сказочным аллеям, полет Алладина сквозь облака и золотую рыбку, исполняющую желания.
Для создания сказочных клумб использовали 180 тысяч тюльпанов разнообразных цветов и сортов. Кроме тюльпанов, на клумбах можно заметить и другие цветы – петунии, бегонии и другие. Одна из самых ярких композиций – домик Хоббита, она расположена возле лестницы. В этом году при создании цветочных композиций почти не использовали дополнительных декораций – только море цветов.
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