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Новая выставка цветов в Киеве: как выглядят клумбы, посвященные чемпионам (фото)

Сегодня, 16:47

В столице открылась яркая выставка клумб ко Дню Независимости

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве на Певческом поле стартовала выставка "Спортивная гордость Украины", посвященная Дню Независимости. Сотрудники зеленых хозяйств столицы начали создавать ее еще в апреле, но свои задумки начали воплощать после того, как на локации завершилась выставка по мифам Древной Греции.

Главными героями композиций стали выдающиеся украинские спортсмены-чемпионы. Это – братья Виталий и Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Ольга Харлан, Анна Бессонова, Олег Верняев, Руслан Пономарев, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Леонид Жаботинский, Оксана Баюл и Яна Клочкова.

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Во время открытия флористы рассказывали о достижениях чемпионов, а юные спортсмены устраивали показательные выступления. Создатели клумб надеются, что их работы вдохновят молодое поколение спортсменов на большие победы.

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При создании ярких панно флористы "Киевзеленстроя использовали" около 180 тысяч цветов. Среди них – бегонии, чернобрывцы, калеусы, гортензии и эхинацея. Также использованы объемные конструкции – фигуры спортсменов и спортивный инвентарь.

Кроме того, на Певческом поле установили огромные шашки, в которые могут поиграть как взрослые, так и детвора.

Ранее сообщалось, что в Киеве покажут уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть с 31 августа по 31 октября в Киеве на ВДНХ.

Также новости "Сегодня"  сообщали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор в парке и сделать его более приятным для посещения.

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Киев выставка цветы певческое поле выставка цветов

Источник: Сегодня

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