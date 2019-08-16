Новая выставка цветов в Киеве: как выглядят клумбы, посвященные чемпионам (фото)

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве на Певческом поле стартовала выставка "Спортивная гордость Украины", посвященная Дню Независимости. Сотрудники зеленых хозяйств столицы начали создавать ее еще в апреле, но свои задумки начали воплощать после того, как на локации завершилась выставка по мифам Древной Греции.

Главными героями композиций стали выдающиеся украинские спортсмены-чемпионы. Это – братья Виталий и Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Ольга Харлан, Анна Бессонова, Олег Верняев, Руслан Пономарев, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Леонид Жаботинский, Оксана Баюл и Яна Клочкова.

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Во время открытия флористы рассказывали о достижениях чемпионов, а юные спортсмены устраивали показательные выступления. Создатели клумб надеются, что их работы вдохновят молодое поколение спортсменов на большие победы.

При создании ярких панно флористы "Киевзеленстроя использовали" около 180 тысяч цветов. Среди них – бегонии, чернобрывцы, калеусы, гортензии и эхинацея. Также использованы объемные конструкции – фигуры спортсменов и спортивный инвентарь.

Кроме того, на Певческом поле установили огромные шашки, в которые могут поиграть как взрослые, так и детвора.

Ранее сообщалось, что в Киеве покажут уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть с 31 августа по 31 октября в Киеве на ВДНХ.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор в парке и сделать его более приятным для посещения.

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