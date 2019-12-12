Новогодний парад в Киеве пройдет 22 декабря: где перекроют дороги и запретят парковку

Новогодний парад Borjomi New Year Parade решили перенести на 22 декабря, чтобы не создавать неудобства для киевлян, ведь 21 декабря (суббота) – рабочий день, сообщает КГГА.

Все желающие смогут принять участие в этом ярком действе. Оно состоится в воскресенье, 22 декабря, с 14:00 до 16:00 в центре столицы – от улицы Владимирской до Софийской площади.

Театрализованный парад будет включать фейерверки, 10-метровую платформу, сотни участников в новогодних нарядах, зажигательную музыку и конкурс на лучший костюм.

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Из-да парада 22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на улице Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19).

Также во время монтажа и демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку:

22 декабря с 00:00 до 15:00 – на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20.

с 7:00 21 декабря в 23:30 22 декабря – на ул. Владимирской (от пересечения с б-ром Тараса Шевченко в пересеку с ул. Софиевской), вдоль четной стороны б-ра Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

Отметим, что костюмированные парады являются неотъемлемым атрибутом празднования Нового года во многих странах мира. Так, в Лондоне тысячи людей выходят на улицы города, чтобы стать частью самой большой новогодней ходы в Европе. А парад в Гонконге, посвященный Китайскому Новому году, всегда сопровождается величественным шествием с красным драконом во главе колонны.

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