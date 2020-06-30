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Новую мини-скульптуру в Киеве посвятили Булгакову

30 июня, 23:04

Елена Вус Елена Вус

Автором бронзового творения стал скульптор Юрий Белявский

В Киеве появилась новая мини-скульптура, которая стала уже 26-й по счету, в рамках познавательного проекта "Шукай". Найти ее можно на Воздвиженке на улице Дегтярной, 29.

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Об этом сообщает автор проекта Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

Посвящено новое изваяние писателю Михаилу Булгакову – автору бессмертных произведений, который родился на Воздвиженке, в детстве и юности жил на Андреевском спуске, 13, где сейчас расположен музей семьи Булгаковых.

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Автором бронзового творения стал Скульптор Юрий Белявский.

Напомним, что за минувший год бронзовых мини-скульптур, рассказывающих об истории города, стало на 12 больше. Так, в 2019 году в Киеве "поселились" царь-балкон, велосипедист и шахматисты, а еще – древнее письмо на иврите, часы, кофе, вертолет и туфелька. И это еще не все! Полюбоваться мини-скульптурами может каждый: на сайте автора проекта Юлии Бевзенко появилась специальная карта, на которой указано место каждой миниатюры.

А о том, что на Прикарпатье в реке всплыла загадочная скульптура, смотрите видео:

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Киев булгаков мини-скульптура

Источник: Сегодня

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