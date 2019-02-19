Райская весна в Киеве: в ботсаду зацвели азалии и камалии

Полюбоваться удивительными цветами можно в огромной оранжерее

Фото: nbg.kiev.ua.

Райская весна в Киеве: в ботсаду зацвели азалии и камалии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c23/713/5c6c23713bec3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c23/713/5c6c23713bec3.jpg 2019-02-19T17:42:00+02:00 Куда пойти Полюбоваться удивительными цветами можно в огромной оранжерее

Весна уже наступила! По крайней мере – в столичном ботсаду имени Гришко. Там начался сезон цветения азалий и камелий. По количеству видов и сортов, эта коллекция – на втором месте в Европе.

Зацвели 15 сортов камелии и 30 азалии. Фотографироваться хочется у каждого цветка, потому что среди такой красоты трудно определиться, говорят посетители. Основу коллекции составляют сорта азалии индийской, аналогов которой больше нет в украинских ботсадах. А вот камелия представлена ​​лишь двумя – это японская и масляная.

Впрочем, посетителей интересует больше не сорт, а цвет и пышность куста, чтобы фотография получилась яркой. Ботаники говорят: азалия – цветок сказочный. И, по легенде, здесь поселились эльфы, после того, как сгорел их дом. За это они наградили его таким хорошим цветением. Если присмотреться к растению, то цветок напоминает юбочку эльфа. Однако, азалия капризна: любит свет, прохладу и влажный воздух.

"Каждый месяц в период цветения эта оранжерея превращается в райский сад. Наша коллекция – лучшая в Украине, и мы до сих пор сохраняем те сорта, немецкие, еще 46-го года. И наши собственные сорта, которые и выносливые, и можно выращивать в комнатах. "Киевский вальс", "Сирень", "Героям войны" – это цветы получены в нашем ботаническом саду", – говорит Жанна Ярославская, работница ботсада.

Ходить по оранжерее можно хоть целый день – площадь экспозиции более 400 квадратных метров. А цвести азалия и камелии будут до марта.

Ранее мы сообщали, что на Певческом поле открылся фестиваль гигантских китайских фонариков, посвященный Дню влюбленных. По вечерам для киевлян зажигают около 30 ярких инсталляций: композиции со скульптурами пингвинов, ярких попугаев в клетках, китайскую колесницу и розовых восточных слонов.

Напомним, наша страна стала первой в Восточной Европе, где стартует такой необычный праздник огней и света.

На создание ярких локаций мастеров вдохновил китайский Праздник фонарей. Это одна из древнейших традиций Поднебесной, которая насчитывает уже более двух тысяч лет: в этот день (дата праздника — плавающая) по всему Китаю жители зажигают фонарики у своих домов, и во многих регионах проходят яркие шоу. Праздник символизирует окончание празднования китайского Нового года.

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