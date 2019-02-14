Романтика в центре Киева: ТОП-5 мест для признания в любви

Проведываем влюбленных на Майдане и в парках, оставляем замочек на пешеходном мостике, любуемся видами Киева и вспоминаем самую трогательную историю любви

Фото: Виталий Лазебник

Романтика в центре Киева: ТОП-5 мест для признания в любви Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/585/2f9/5c65852f9942c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/585/2f9/5c65852f9942c.jpg 2019-02-14T17:05:00+02:00 Куда пойти Проведываем влюбленных на Майдане и в парках, оставляем замочек на пешеходном мостике, любуемся видами Киева и вспоминаем самую трогательную историю любви

14 февраля киевляне отмечают самый романтичный праздник года — День святого Валентина. Мы не могли остаться в стороне: предлагаем прогуляться по центру Киева и проведать объекты, где можно хоть каждый день признаваться в любви.

Мостик влюбленных — для долгих отношений

В первую очередь отправляемся, конечно, на Парковый мост в Крещатом парке, который киевляне называют не иначе как Мост влюбленных. Он появился здесь больше 100 лет назад. Был построен в 1910 году по проекту архитектора Евгения Патона. Правда, в 1983 году был фактически отстроен заново, старые конструкции перевезли в музей в Переяслав-Хмельницком.

Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

С тех пор пешеходный мостик обновлялся еще несколько раз: то доски меняли, то перила перекрашивали (теперь они, кстати, не черного, а темно-красного цвета). Одно остается неизменным — он всегда густо усеян замочками, на которых написаны имена. Влюбленные и молодожены оставляют их здесь как символ крепких и долгих отношений.

Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Памятник любви, пронесенной сквозь года

Возле мостика с 2013 года установлен трогательный памятник под названием "История любви", посвященный украинке Мокрине Юрзук и итальянцу Луиджи Педутто. Они встретились во время Второй мировой войны, когда были совсем юными. Уже через несколько лет паре пришлось расстаться. Позже каждый завел свою семью, но первое чувство не было забыто. Спустя 60 лет Мокрина и Луиджи снова нашли друг друга — им было уже за 80.

Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Момент их первой встречи после долгой разлуки и запечатлели скульпторы Александр Моргацкий и Григорий Костюков. Героев этой истории уже нет в живых, но киевляне помнить их точно будут еще очень долго.

Уютные аллеи и смотровая площадка

От пешеходного мостика неспешно пройдемся к Мариинскому парку. Эти места с тихими аллеями и укромными лавочками располагают к романтическим прогулкам в любое время года. По дороге заодно рассмотрим и другие достопримечательности: летнюю сцену "Ракушка", памятник актрисе Марии Заньковецкой, прекрасный Мариинский дворец… Не забудем сделать паузу и на смотровой площадке со скульптурой "Режиссер" — отсюда открываются прекрасные виды на Днепр и левый берег.

Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

"Крылья любви" в Мариинском парке

Необычные романтические объекты можно увидеть и в Мариинском парке. Вы, наверное, не раз обращали внимание на небольшие, немного странные изваяния из белого камня. Многие уже и не помнят, что эти скульптуры появились почти 10 лет назад, осенью 2009 года, когда здесь проходил международный симпозиум парковой скульптуры под названием "Фонтан любви".

Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Творили мастера прямо в парке, под открытым небом, на глазах у прохожих. Так и родились работы с многообещающими названиями "Любовники", "На крыльях любви", "Объятия" и другие.

Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Самый крепкий брак: влюбленные фонари с детками-фонарятами в самом сердце Киева

Пройдемся к Майдану Незалежности. Здесь, за спиной у покровителя Киева Архистратига Михаила, живет целое влюбленное семейство. Догадались? Конечно, мы говорим об оригинальной скульптуре Владимира Белоконя "Влюбленные фонари", персонажи которой сидят, обнявшись, на лавочке.

Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Интересно, что установили этот милый памятник тоже 10 лет назад, как раз накануне Дня святого Валентина. А в феврале прошлого года рядом со "взрослыми" фонарями появились двое маленьких фонарят. Увы, сейчас один малыш сломан, но будем надеяться, что автор скульптуры его починит.

Вспомним и о необычном арт-объекте из зеркальных пластин "Любовь-Вселенная" в парке Шевченко: двое застывших в объятиях влюбленных.

Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Напомним, на Певческом поле откроется фестиваль гигантских китайских фонариков, посвященный Дню влюбленных.Кроме того, на станции метро "Тараса Шевченко" 10 февраля открылась необычная выставка "Квантовый скачок Шевченко", которая показывает украинского поэта и художника в образе известных киногероев и исторических фигур.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.