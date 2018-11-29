В Киеве открыли локацию для детей: Резиденцию святого Николая

Сегодня, 12:59

Резиденция будет располагаться в Киево-Печерском заповеднике

Фото: Kravs Yevheniy
Фото: Kravs Yevheniy

Уже завтра, 30 ноября, в 15:00 на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника на улице Лаврской, 9, откроется локация для детей, первая Резиденция святого Николая. Разместится она на первом и втором ярусе Большой лаврской колокольни.

Детки и взрослые смогут пообщаться с чудотворцем, рассмотреть его необычный кабинет, увидеть арку желаний, поучаствовать в квестах и даже совершить видеопутешествие.

"В день открытия резиденции здесь представят городок ангелов – международную выставку авторских кукол "Ангелы – те, кто всегда рядом". В заповеднике можно будет увидеть работы около ста мастеров из Украины, Грузии, Израиля, выполненные в различной технике: папье-маше, фарфор, пластик, текстиль, соломоплетение, керамика, валяние, пэчворк и другие", – сообщили в Печерской райадминистрации.

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Вход на открытие Резиденции святого Николая свободный. После стоимость входных билетов будет варьироваться от 50 до 150 грн, в зависимости от дня посещения и выбранных мероприятий.

Напомним, на Софийской площади в Киеве приступили к монтажу новогоднего городка, который обещают закончить до 8 декабря. Здесь уже появились первые домики, их будет 25 штук. Также рабочие уже монтируют теплую зону для зрителей, она будет оборудована навесом от снега.

Какой будет главная елка в этом году – живой или искусственной – организаторы еще не определились. Все решится 8 декабря. Главная елка, напомним, будет снова установлена на Софийской площади, еще одна – на Контрактовой.
Киев, Рождество, новый год, елка, дети, праздник, резиденция, николай, Святой Николай, киево-печерская лавра, ангелы, организаторы
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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