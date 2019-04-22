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Театр на Левом берегу отметил юбилей и готовит премьеры

Сегодня, 19:13

Покажут спектакль о жизни театра и буллинге

Фото: facebook.com/teatrnalevomberegy
Фото: facebook.com/teatrnalevomberegy.

Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра отпраздновал 40-летний юбилей. 21 апреля 1979 года театр представил общественности свой первый спектакль. Это была "Высшая точка – любовь" по пьесе Родиона Феденева. Премьера прошла в помещении Республиканского театра кукол по ул. Шота Руставели, 13.

Много лет театр не имел собственного помещения. Спектакли игрались во всех театрах Киева и почти во всех дворцах культуры города, в том числе – во Дворце "Украина" и Октябрьском дворце. Но уже в мае 1982-го городские власти передали молодому театру здание кинотеатра "Космос" на левобережном массиве, который перестроили под нужды театра.

К юбилею в театре запланирован проект "40 +", который расскажет киевлянам историю театра устами его сотрудников. Кстати, недавно в театре сменился худрук. После смерти известного драматурга учреждение возглавил известный украинский режиссер Стас Жирков. После майских праздников в театре состоится премьера спектакля "Класс", посвященного проблемам украинских школ, буллинга и взаимоотношения одноклассников.

Ранее в Киеве прошел винный забег – не пути бегунов было несколько остановок для "подзарядки" бокалов. Главным условием марафона было добежать до финиша и не расплескать вино.

Массовый забег начался после общей разминки под музыку. Длина такого забега – пять километров, которые бегуны преодолевают за 25-30 минут. За это время есть пять остановок, на которых наливают в бокалы вино.


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Тег Киев, театр, премьера, спектакль, юбилей

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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