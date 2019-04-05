В Киеве на выходных пройдет масштабный забег
Из-за мероприятия в столице изменится движение транспорта
В эти выходные, 6-7 апреля, в столице пройдет масштабный марафон с перекрытием движения транспорта в центре города. В состязаниях примут участие 13 тысяч атлетов (в прошлом году таких было 10 тысяч) из 52 стран мира.
В субботу, 6 апреля, на территории ВДНХ будет проходить забег на мини-марафонскую дистанцию 4,2 км, семейный забег и детские старты. А уже в воскресенье атлеты побегут по двум крупным дистанциям: одна длиной в 21 км (от Контрактовой площади через Гаванский и Северный мосты, Труханов остров, Набережное шоссе и обратно на улицу Сагайдачного), второй забег на 10 км (от Контрактовой до Гаванского моста и обратно).
Из-за марафона с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади (от улицы Константиновской) и прилегающих улицах: Межигорской, Сковороды (до улицы Волошской), Сагайдачного (до улицы Андреевской). За первое место победители получат 2000 евро, за второе — 1,5 тыс., за третье — 1000 евро.
Ранее мы писали подробнее о том, как будет организовано движение транспорта на время марафона.
Напомним, в столице почти на месяц частично ограничили движение на Южном мосту – с 1 по 29 апреля, в связи с капитальным ремонтом деформационного шва в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
Также сейчас полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и проходит его демонтаж. "Сегодня" узнали, как без него чувствуют себя водители и пешеходы.
Отметим, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца.
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