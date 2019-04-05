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В Киеве на выходных пройдет масштабный забег

Сегодня, 12:41

Из-за мероприятия в столице изменится движение транспорта

Фото: kyivhalfmarathon.org
Фото: kyivhalfmarathon.org.
В Киеве на выходных пройдет масштабный забег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/720/874/5ca72087401b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/720/874/5ca72087401b5.jpg Другие новости Из-за мероприятия в столице изменится движение транспорта

В эти выходные, 6-7 апреля, в столице пройдет масштабный марафон с перекрытием движения транспорта в центре города. В состязаниях примут участие 13 тысяч атлетов (в прошлом году таких было 10 тысяч) из 52 стран мира.

В субботу, 6 апреля, на территории ВДНХ будет проходить забег на мини-марафонскую дистанцию 4,2 км, семейный забег и детские старты. А уже в воскресенье атлеты побегут по двум крупным дистанциям: одна длиной в 21 км (от Контрактовой площади через Гаванский и Северный мосты, Труханов остров, Набережное шоссе и обратно на улицу Сагайдачного), второй забег на 10 км (от Контрактовой до Гаванского моста и обратно).

Из-за марафона с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта запретят на Контрактовой площади (от улицы Константиновской) и прилегающих улицах: Межигорской, Сковороды (до улицы Волошской), Сагайдачного (до улицы Андреевской). За первое место победители получат 2000 евро, за второе — 1,5 тыс., за третье — 1000 евро.

Ранее мы писали подробнее о том, как будет организовано движение транспорта на время марафона.

Напомним, в столице почти на месяц частично ограничили движение на Южном мосту – с 1 по 29 апреля, в связи с капитальным ремонтом деформационного шва в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Также сейчас полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и проходит его демонтаж. "Сегодня" узнали, как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Отметим, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. 


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Тег Киев, спорт, бег, забег, подол, марафон

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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