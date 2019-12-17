В гости к Святому Николаю: где в Киеве открылись резиденции

Фото: Сегодня

День Святого Николая (19 декабря) вскоре откроет сезон зимних праздников. Самое время для чудес и подарков, независимо от того, сколько вам лет! Кто-то из юных жителей города найдет приятный сюрприз под подушкой, а еще можно сходить в гости к главному новогоднему волшебнику – Святому Николаю и попросить о желанном подарке. А заодно научиться делать новогодние поделки и полакормиться вкусным печеньем, которым угощают гостей в резиденции чудотворца. В Киеве в канун праздника таких локаций откроется несколько. Сайт "Сегодня" подготовил гид по резиденциям Святого Николая в Киеве и выяснил, сколько будет стоить визит малыша к волшебнику.

Резиденция в новогоднем городе Йоль (парк Шевченко)

Здесь дети могут написать письмо с пожеланиями подарков дед-волшебнику, получить вкусный пряник от эльфов-помощников, и даже смастерить собственный пряничный домик. Ну а взрослые – отправить прямо из резиденции своим крестникам или племянникам вкусные новогодние открытки-пряники.

Фото: facebook.com/yule.misto.magii

В программу посещения для детей входят квест по городу чудес в сопровождении эльфов, теплое общение и фотосессия со Святым Николаем, мастер-класс "новогодний пряник", угощение фруктовым чаем и новогодний пряник, украшенный вручную.

Стоимость программы – 180 грн за одного ребенка. Продолжительность – 45 минут. Бронирование по телефону: (097) 735-77-05, предварительная регистрация обязательна.

Резиденция в Большой Лаврской колокольне (улица Лаврская, 13 корпус 81)

Самая известная из киевских резиденций Святого Николая уже работает несколько дней и предлагает праздничные развлечения для детей и взрослых.

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Фото: Павел Худ

Ежедневно, с 10:00 до 17:00, здесь можно полюбоваться выставкой милых авторских кукол, пройти музейный квест, посетить беседку желаний и конечно же, написать письмо Святому Николаю. Такой визит обойдется в 60 гривен. Посетить Святого Николая лично и пообщаться с ним можно по субботам и воскресеньям, а также 19 и 25 декабря, с 12:00 до 16:30. Билеты стоят 80 грн.

Также по выходным, вместе с визитом к главному новогоднему волшебнику, можно попасть на праздничное представление, в таком случае билет будет стоить 150 грн. В резиденции также проходят мастер-классы – "Лаврский орнамент", "3-D открытка-сюрприз" и "Мое новогоднее украшение". Билет на визит, представление и мастер-класс стоит 200 грн.

Уточнить время работы и детали можно по номерам +380 (44) 406 63 66, +380 (97) 337 76 96 и +380 (93) 924 47 79.

Резиденция на Подоле (Контрактовая площадь)

На новогодней локации, которую открыли 14 декабря, неподалеку от елки появился симпатичный домик, в котором будет работать резиденция Святого Николая. Правда, пока она закрыта. По словам рабочих, главный новогодний волшебник начнет принимать маленьких гостей с 19 декабря – после того, как засветится елка на площади. Стоимость визита и детали пока неизвестны.

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Фото: Сегодня

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Небольшие резиденции Святого Николая заработают и в двух районных локациях – на Оболони и Дарнице. Оболонская локация будет работать в помещении райгосадминистрации (ул. Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж), здесь же в 16:00 на площади у РГА состоится засветки районной новогодней елки. Локация на Дарнице заработает чуть позже, 20 декабря. "Гостиную Святого Николая" в Дарницкой РГА откроют в 14:00. Здесь малыши льготных категорий смогут рассказать стишок, написать письмо с пожеланиями и нарисовать рисунок Святому Николаю, также сделать памятное фото.

Резиденция на ВДНГ (проспект Глушкова, 1)

В городе можно встретить не только Святого Николая, но и Деда Мороза – в городке Зимней Страны. Здесь к новогодним праздникам в концерт-холле открывается новогодняя интерактивная шоу-сказка с волшебными героями, яркими декорациями и интересной программой, принять участие в которой смогут все дети, независимо от возраста.

Фото: facebook.com/rezydencia.dida.moroza

"Здесь каждый малыш имеет возможность попасть в дом Деда Мороза и познакомиться с его сказочным окружением. Верные друзья Деда Мороза – эльфы – организуют развлекательную программу, которая будет состоять из мини-квестов и интересных задач, а также помогут написать письмо с пожеланиями", – рассказали организаторы.

Важнейшей частью визита в Резиденции станет встреча с самим Дедом Морозом. Все желающие смогут посидеть у него на коленях, расспросить его о жизни в волшебном краю и загадать свои желания на будущее. А еще Дедушка никого не оставит без сладкого подарка и фотографии на память.

Время работы локации – ежедневно с 09:00 до 20:00 Цена билета – 220 грн (вход и сладкий подарок). Также предусмотрен VIP-билет – 270 грн (вход, подарок АВК и дополнительный подарок на выбор). Подарок каждому гостю входит в стоимость билета. Дети до 4 лет включительно могут заходить по одному билету со взрослым, который сопровождает их.

Напомним, 19 декабря, в День Святого Николая, вместе с главной елкой на Софийской площади торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы. По данным КГГА, на общедоступных праздничных локациях запланировано немало зимних развлечений и культурных событий. В каждом из районов – своя программа.

А как выглядит резиденция Святого Николая во Львове – смотрите в сюжете "Сегодня":

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