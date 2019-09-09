В Киеве открывается выставка фиалок

Фото из открытых источников

В Киеве с 10 по 15 сентября пройдет первая осенняя выставка фиалок. Полюбоваться цветущими растениями можно будет в столичном Доме природы.

Также на выставке можно будет приобрести понравившийся цветок, узнать, как ухаживать за своей фиалкой и разводить комнатные растения. Каждому, кто посетит выставку, организаторы обещают подарить листочек сортовой фиалки.

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Выставка будет работать с 11:00 до 18:00, в воскресенье – до 17:00. Дом природы находится по адресу: ул. Рогнединская, 3. Стоимость билетов – 30 грн, для школьников, студентов и пенсионеров – 20 грн.

Напомним, с 31 августа в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения,шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть до 31 октября на ВДНХ.

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Как сообщали новости "Сегодня", в столице на Певческом поле проходит выставка цветов "Спортивная гордость Украины", посвященная Дню Независимости.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду имени академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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