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В Киеве пройдет фестиваль стронгменов: чем будут удивлять зрителей

5 сентября, 23:02

Muromets Fest Kyiv Edition пройдет 7 сентября в парке «Муромец»

Фото: Д.Попова

Фото: Д.Попова

В субботу, 7 сентября с 11:00 до 22:00, в Киеве на территории X-PARK (парк "Муромец") пройдет фестиваль Muromets Fest Kyiv Edition, сообщает КГГА. В рамках мероприятия – установление национальных рекордов, выступления сильнейших людей планеты, зажигательная музыка и активности для всей семьи.

Как сообщили в Департаменте культуры, на фестивале будут присутствовать "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Олег Тягнизуб и команда ФК "Маэстро".

В программе фестиваля:

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  • "Бензопила-шоу";
  • финал кубка Украины по стронгмену среди любителей;
  • Сергей Конюшок потянет 5 фур, общим весом 42 500 кг
  • установление национальных рекордов: на воде, зубами и верхом на "железном коне";
  • мастер-классы по различным спортивным дисциплинам и лекторий-зона;
  • пространство спортивных достижений от Klitschko Expo Museum;
  • зрелищное шоу бодибилдеров;
  • звездной футбольный матч и детский чемпионат по футболу;
  • музыкальный концерт;
  • интерактивная зона от стронгменов;
  • взрывное мотошоу от лучших стантрайдеров Украины;
  • зона здоровья – анонимные бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ / СПИД;
  • утренние тренировки для сторонников здорового образа жизни – ZUMBA, Fun Up;
  • церемония награждения победителей – Muromets Awards;
  • детские гонки на самокатах и ​​Толокар ("Мы – чемпионы"), большая детская зона с аниматорами, мастер-классами и квестами;
  • ярмарка от партнеров мероприятия и национальных дизайнеров.

Вход свободный!

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Напомним,  с 31 августа в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть до 31 октября на ВДНГ.

Как сообщали новости "Сегодня", в столице на Певческом поле проходит выставка цветов "Спортивная гордость Украины", посвященная Дню Независимости. 

Главными героями композиций стали выдающиеся украинские спортсмены-чемпионы. Это братья Виталий и Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Ольга Харлан, Анна Бессонова, Олег Верняев, Руслан Пономарев, Валерий Лобановский, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Леонид Жаботинский, Оксана Баюл и Яна Клочкова.

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Источник: Сегодня

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